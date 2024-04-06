На Херсонщині інтернет-шахраї ошукали трьох людей майже на 88 тисяч гривень. Поліція відкрила кримінальні провадження.

Про це йдеться на сторінці у Facebook пресслужби обласної поліції.

Правоохоронці повідомили, що отримали заяву від 34-річного харків'янина про спробу купити автівку в Херсоні. Оголошення про продаж автомобіля він знайшов в інтернеті. Під час листування з "продавцем" він перерахував завдаток у сум 33 тисячі гривень та чекав на дзвінок. Натомість повідомлення з сайту зникло, а відповідей на свої дзвінки та повідомлення він так і не отримав.

"Також до поліції звернулась 60-річна херсонка, яка отримала повідомлення від нібито подруги з проханням терміново позичити гроші. Вона одразу ж перерахувала 30 тисяч гривень. І лише згодом дізналася, що акаунт подруги "зламали" аферисти", — йдеться у повідомленні.

Також, за даними поліції, жителька Бериславського району намагалася оформити грошову допомогу. Вона перейшла за невідомим посиланням, яке знайшла у соцмережі, ввела дані банківської картки, а після цього з її рахунку зникло майже 25 тисяч гривень.

Раніше в поліції повідомили, що двоє жителів Херсонської області, які спробували купити авто через інтернет за прийнятною ціною, залишились без грошей. Шахраї ошукали їх на 250 тисяч гривень.

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