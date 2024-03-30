Двоє жителів Херсонської області, які спробували купити авто через інтернет за прийнятною ціною, залишились без грошей. Шахраї ошукали їх на 250 тисяч гривень.

Про це в Telegram повідомила поліція Херсонської області.

У дописі йдеться, що до правоохоронців звернувся 45-річний херсонець, який знайшов оголошення, де продавець нібито "приганяв" авто з Польщі. Чоловік перерахував 160 тисяч гривень за транспортний засіб, після чого продавець на зв'язок більше не виходив.

За такою ж схемою втратив свої кошти 47-річний житель Бериславського району. Він теж намагався через оголошення придбати авто з-за кордону і перерахував 90 тисяч гривень. Оголошення з сайту одразу зникло, а телефонний номер продавця був заблокований, повідомили в поліції

За даними фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 190 "Шахрайство" Кримінального кодексу України.

Раніше в прокуратурі повідомили, що трьом псевдоправоохоронцям з Херсонщини заочно оголосили підозру у колабораціонізмі та жорстокому поводженні з цивільними.

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