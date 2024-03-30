НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Хотіли купили авто, залишились без грошей. Шахраї ошукали двох жителів Херсонщини на 250 тисяч гривень
ШахрайствоПОЛІЦІЯРегіони

Хотіли купили авто, залишились без грошей. Шахраї ошукали двох жителів Херсонщини на 250 тисяч гривень

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Двоє жителів Херсонської області, які спробували купити авто через інтернет за прийнятною ціною, залишились без грошей. Шахраї ошукали їх на 250 тисяч гривень.

Про це в Telegram повідомила поліція Херсонської області.

У дописі йдеться, що до правоохоронців звернувся 45-річний херсонець, який знайшов оголошення, де продавець нібито "приганяв" авто з Польщі. Чоловік перерахував 160 тисяч гривень за транспортний засіб, після чого продавець на зв'язок більше не виходив.

За такою ж схемою втратив свої кошти 47-річний житель Бериславського району. Він теж намагався через оголошення придбати авто з-за кордону і перерахував 90 тисяч гривень. Оголошення з сайту одразу зникло, а телефонний номер продавця був заблокований, повідомили в поліції

За даними фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 190 "Шахрайство"Шахрайство карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років. Кримінального кодексу України.

Раніше в прокуратурі повідомили, що трьом псевдоправоохоронцям з Херсонщини заочно оголосили підозру у колабораціонізмі та жорстокому поводженні з цивільними.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Переведення годинників, літній час
Уночі 31 березня Україна перейде на літній час Важливо
Українські військові 37-ї окремої бригади морської піхоти
Удар по Харкову, кадрові зміни в Офісі президента. 767 день війни. Онлайн
пожежник
У п'ятиповерхівці Білої Церкви стався вибух: що відомо Доповнено
Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни в Офісі президента
Фронт завоювання Леванту, Аль-Нусра
"РФ для ІДІЛ — лідер хрестоносців". Як функціонує "Хорасан", яка взяла відповідальність за теракт в "Крокусі Сіті Холі"

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Мобільний телефон і банківська картка
На Рівненщині судитимуть чоловіка, який ошукав військового та його рідних на понад 50 тис. грн
19-річний львів'янин, підозрюваний у шахрайстві
Заволодів більш ніж 112 тисячами гривень: викрили 19-річного львів'янина, який створив фішингові сайти
Смартфон
Ошукав покупців на майже 100 тисяч: киянина судитимуть за фейкові Instagram-магазини
Кримінал, шахраї, Кам'янське
Продавали неіснуючі товари. На Дніпропетровщині викрили трьох ймовірних шахраїв
На початок