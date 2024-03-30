Двоє жителів Херсонської області, які спробували купити авто через інтернет за прийнятною ціною, залишились без грошей. Шахраї ошукали їх на 250 тисяч гривень.
Про це в Telegram повідомила поліція Херсонської області.
У дописі йдеться, що до правоохоронців звернувся 45-річний херсонець, який знайшов оголошення, де продавець нібито "приганяв" авто з Польщі. Чоловік перерахував 160 тисяч гривень за транспортний засіб, після чого продавець на зв'язок більше не виходив.
За такою ж схемою втратив свої кошти 47-річний житель Бериславського району. Він теж намагався через оголошення придбати авто з-за кордону і перерахував 90 тисяч гривень. Оголошення з сайту одразу зникло, а телефонний номер продавця був заблокований, повідомили в поліції
За даними фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 190 "Шахрайство"Шахрайство карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років. Кримінального кодексу України.
Раніше в прокуратурі повідомили, що трьом псевдоправоохоронцям з Херсонщини заочно оголосили підозру у колабораціонізмі та жорстокому поводженні з цивільними.
Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.