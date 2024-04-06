Вдень 6 квітня 2024 року російські військові з безпілотника скинули вибухівку поблизу магазина у Бериславі на Херсонщині.

Про це повідомили в Telegram обласної військової адміністрації.

Внаслідок атаки РФ поранені двоє людей: 30-річний чоловік та жінка 53 років. У них діагностували мінно-вибухові травми та контузії. Лікарі надали травмованим медичну допомогу, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

"Також армія РФ двома дронами-камікадзе атакувала будинок у Михайлівці. В будівлі вибиті шибки та двері, пошкоджена покрівля. Загиблих та поранених немає", — повідомили в ОВА.

Раніше керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що у Зміївці Бериславського району 6 квітня 2024 року під завалами зруйнованої обстрілами будівлі рятувальники знайшли тіла двох людей.

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