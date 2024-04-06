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Під завалами будівлі у Зміївці на Херсонщині рятувальники знайшли тіла двох загиблих — ОВА
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Під завалами будівлі у Зміївці на Херсонщині рятувальники знайшли тіла двох загиблих — ОВА

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Авіаудар по Зміївці, Херсонщина, обстріли РФ, зруйновані будинки
Зруйновані авіаударом військ РФ будинки у Зміївці, Бериславський район, Херсонщина, 5 квітня 2024 року. Фото: Nicodemus/Facebook

У Зміївці Бериславського району Херсонської області 6 квітня 2024 року під завалами зруйнованої обстрілами будівлі рятувальники знайшли тіла двох людей.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під час російського авіаудару по селу була пошкоджена будівля. Під її завалами знайшли тіла подружжя — чоловіка 1957 року народження та жінки 1965 року народження, йдеться в повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що за фактом смерті двох літніх людей у Зміївці, відкрили кримінальне провадження щодо порушення військовими РФ законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Раніше керівник ОВА повідомив, що внаслідок обстрілів Херсонщини минулої доби поранені восьмеро людей. Армія РФ обстріляла 12 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені дев'ять багатоповерхівок, два приватні будинки, адмінбудівля, церква, аптека, сільгосптехніка та приватні автомобілі.

Що відомо про обстріли Херсонщини 5 квітня 2024 року

Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона. Поранені троє людей.

Російські військові атакували з безпілотника Берислав на Херсонщині. Внаслідок детонації вибухівки поранені троє людей. Їх доправили до лікарні. Пізніше росіяни знову били по Бериславу з дронів. Поранений чоловік, його доправили до лікарні та надають меддопомогу.

Внаслідок російського обстрілу села Дудчани на Херсонщині поранений чоловік. Під час атаки він перебував на вулиці. У стані середньої тяжкості травмованого ушпиталили.

Військові РФ вдарили по Зміївці Бериславського району з авіації та артилерії. Зруйновані будинки та церква. Загиблих та поранених немає.

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