НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Литва передала Україні 36 антидронових систем — командування сил підтримки ЗСУ
ЗСУДронЛитваУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуЗброя і технологіїСвіт

Литва передала Україні 36 антидронових систем — командування сил підтримки ЗСУ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Литва передала для українських інженерних підрозділів 36 антидронових систем та наголосила про намір подальшої підтримки України.

Про це повідомили у Командуванні Сил підтримки ЗСУ.

Зазначається, що днями відбулася друга Конференція з питань розмінування в межах реалізації рішень Контактної групи з питань оборони України щодо створення коаліцій спроможностей, у ній взяли участь понад 20 країн.

Представник української сторони командувач Сил підтримки ЗСУ бригадний генерал Олександр Яковець розповів учасникам про виклики для українського війська у подоланні багато ешелонованих мінно-вибухових та невибухових загороджень противника під час ведення операцій та бойових дій.

Яковець наголосив на першочергових потребах в озброєнні та військовій техніці для посилення спроможності інженерної підтримки військ.

За результатами конференції понад 20 держав задекларували наміри допомогти Україні з розмінуванням її територій.

У березні литовський уряд виділив 35 мільйонів євро на закупівлю снарядів для України у межах чеської ініціативи

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
На Запоріжжі попрощались із загиблим українським захисником Романом Парчутовим
На Запоріжжі попрощались із загиблим українським захисником Романом Парчутовим
Військовий Юрій Островерхов
Зареєстрували петицію про присвоєння звання Героя України загиблому бійцю з Тернопільщини
Зеленський
Закупівля РЕБ та дронів і протидія ударам Росії: Зеленський провів чергову Ставку Верховного головнокомандувача
Житомир, хабар, ВЛК, поліція
На Житомирщині на хабарі затримали голову обласної військово-лікарської комісії та його спільників
На початок