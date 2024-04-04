Литва передала Україні 36 антидронових систем — командування сил підтримки ЗСУ

Литва передала для українських інженерних підрозділів 36 антидронових систем та наголосила про намір подальшої підтримки України.

Про це повідомили у Командуванні Сил підтримки ЗСУ.

Зазначається, що днями відбулася друга Конференція з питань розмінування в межах реалізації рішень Контактної групи з питань оборони України щодо створення коаліцій спроможностей, у ній взяли участь понад 20 країн.

Представник української сторони командувач Сил підтримки ЗСУ бригадний генерал Олександр Яковець розповів учасникам про виклики для українського війська у подоланні багато ешелонованих мінно-вибухових та невибухових загороджень противника під час ведення операцій та бойових дій.

Яковець наголосив на першочергових потребах в озброєнні та військовій техніці для посилення спроможності інженерної підтримки військ.

За результатами конференції понад 20 держав задекларували наміри допомогти Україні з розмінуванням її територій.

У березні литовський уряд виділив 35 мільйонів євро на закупівлю снарядів для України у межах чеської ініціативи