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Литва передала Україні боєприпаси калібром 155-мм
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Литва передала Україні боєприпаси калібром 155-мм

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Литва
Прапор Литви. Ілюстративне фото: Getty Images

Литва 7 березня надала Україні черговий пакет військової допомоги, який включає боєприпаси калібром 155-мм.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті Міноборони Литви.

"Ми надсилаємо те, чого зараз найбільше бракує Україні. Ми прислухаємося до їхніх прохань і продовжуємо нашу підтримку", – сказав глава литовського оборонного відомства Арвідас Анушаускас.

При цьому кількість наданих боєприпасів не оголошувалась.

У Міноборони Литви зазначили, що окрім постійної передачі військової техніки та обладнання, країна також активно бере участь у навчанні українських військових, надає послуги з лікування та реабілітації, готує експертні консультації, а також виділяє кошти в міжнародні фонди підтримки України.

Військова допомога Литви

У липні 2023 року Литва схвалила довгостроковий план допомоги, який охоплює новий пакет допомоги на 200 мільйонів євро на 2024-2026 роки.

Міноборони Литви 24 серпня оголосило про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 41 мільйон євро, який включав боєприпаси Carl Gustaf, гвинтівки, радіолокаційні комплекси морського спостереження, боєприпаси калібру 5,56 мм, генератори та антидронні системи.

23 серпня президент Литви Гітанас Науседа анонсував передачу Україні пускових установок зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас 19 вересня на "Рамштайні" представив новий пакет військової допомоги для України, який складатиметься з "систем підриву, радарів морського спостереження та боєприпасів для протитанкового гранатомета Carl Gustaf".

А 16 жовтня армія Литви оголосила, що вона спільно з оборонно-промисловим комплексом Німеччини відремонтує в Литві танки Leopard з України.

10 листопада Україна отримала дві пускові установки до зенітно-ракетних комплексів NASAMS, які Вільнюс придбав для Києва.

Наступного разу допомога від Литви надійшла 17 листопада. Тоді передали генератори електроенергії та польові сухпайки.

16 грудня Литва відправила в Україну кілька мільйонів патронів і боєприпаси до переносних протитанкових мінометів малої дальності, а 20 грудня польове обладнання для бійців на фронті та кілька тисяч пайків MRE ("Meal, Ready-to-Eat" — тобто "готова до споживання їжа").

2 лютого 2024 року Міністерство оборони Литви виділило новий пакет військової допомоги Україні. У нього увійшли системи детонації та тисячі патронів для протитанкових гранатометів.

9 лютого Литва передала українській армії необхідне для зимового сезону обладнання та десятки тисяч комплектів теплого одягу.

Також Литва навчає бійців ЗСУ, забезпечує лікування та реабілітацію поранених українських військовослужбовців.

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