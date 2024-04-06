НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Кримські партизани фіксують прибуття нової партії російських військових у Джанкой
КРИМОКУПАЦІЯВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Кримські партизани фіксують прибуття нової партії російських військових у Джанкой

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
російські військові, партизани
Партизани зафіксували прибуття російських військових у Джанкой. Фото: Тelegram/ Атеш

Кримські партизани фіксують регулярне прибуття особого складу російської армії в тимчасово окупований Джанкой.

Про це військово-патріотичний рух "Атеш" повідомляє у Telegram-каналі.

Зокрема, підпілля стверджує, що ситуація з регулярним прибуттям особового складу в місто залишається без змін.

Також, за даними партизан, у військових госпіталях і цивільних лікарнях на лікуванні перебуває безліч окупантів, які прибули з окупованої материкової України.

"Великі втрати російських загарбницьких військ змушують Кремль проводити приховану мобілізацію для компенсації цих втрат. У результаті багато окупантів прибувають у Джанкой для подальшого висунення на фронт", — йдеться у повідомленні.

Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram та у Facebook

Топ дня
Наслідки обстрілу Харкова, 6 квітня 2024 року
Удар по району Харкова, підірваний трубопровід в Ростовській області. 774 день війни. Онлайн
Володимир Зеленський
Щоб закрити Україну повністю, треба 25 систем Patriot — Зеленський Важливо
Бронетранспортери М577
В Україну прибули бронетранспортери М577, передані Литвою Важливо
Азов, Ростовська область РФ
У Ростовський області внаслідок підриву трубопроводу загорівся військовий обʼєкт — ГУР
Журналісту "Слідства Інфо" намагались вручити повістку
Працівник СБУ міг дати вказівку вручити повістку журналісту "Слідства Інфо". Що відомо

Вибір редакції
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Ірина Данилович
Батько Ірини Данилович розповів про справу та стан здоровʼя доньки-політбранки
Військові збори дітей в складі "Юнармії"
Понад 35 тисяч дітей входять в склад "Юнармії" на ТОТ України — "Альменда"
Станіслав Карачевський
Застрелений в спину військовим РФ: 10 років тому у Криму вбили майора Карачевського
Гульнара Курталієва
Померла кримськотатарська журналістка Гульнара Курталієва
На початок