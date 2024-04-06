Кримські партизани фіксують регулярне прибуття особого складу російської армії в тимчасово окупований Джанкой.
Про це військово-патріотичний рух "Атеш" повідомляє у Telegram-каналі.
Зокрема, підпілля стверджує, що ситуація з регулярним прибуттям особового складу в місто залишається без змін.
Також, за даними партизан, у військових госпіталях і цивільних лікарнях на лікуванні перебуває безліч окупантів, які прибули з окупованої материкової України.
"Великі втрати російських загарбницьких військ змушують Кремль проводити приховану мобілізацію для компенсації цих втрат. У результаті багато окупантів прибувають у Джанкой для подальшого висунення на фронт", — йдеться у повідомленні.
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