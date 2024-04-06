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Близько 20 тисяч абітурієнтів планують складати НМТ за кордоном — Міносвіти
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Близько 20 тисяч абітурієнтів планують складати НМТ за кордоном — Міносвіти

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НМТ за кордоном
Учасники зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з математики. Гонтар Володимир / УНІАН

Станом на 6 квітня зареєстровано понад 220 тисяч потенційних абітурієнтів Українського центру оцінювання якості освіти. З них приблизно 20 тисяч учнів планують складати НМТ (національний мультипредметний тест) за кордоном.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

"Це досить схожі цифри до тих, що були минулого року — було 260 тисяч. У нас ще є тиждень — до 11 квітня триває реєстрація", — уточнив він.

За словами Винницького, серйозних проблем з реєстрацією не виникало: бувають збої через російські кібератаки, однак система захищена.

"Перших два-три тижні передбачаються для складання НМТ випускниками минулих років. Цьогорічні випускники можуть очікувати на те, що сесія їхнього НМТ почнеться на початку червня. А друга половина травня буде для минулорічних випускників: для тих, хто мають завершену повну загальну середню освіту", — додав заступник міністра.

Реєстрація для участі НМТ розпочалася 14 березня 2024 року і триватиме до 11 квітня включно.

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