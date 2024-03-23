Як зареєструватися на національний мультипредметний тест "Дії". Пояснює МОН

Для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) під час створення персонального кабінету абітурієнти мають змогу скористатися мобільним застосунком "Дія" для автоматичного заповнення паспортних даних.

Про це йдеться у повідомленні Міносвіти.

За допомогою додатку можна автоматично заповнити паспортні дані, якщо в "Дії" є дані щодо ID-картки або закордонного паспорта.

"Реєстрація для участі в НМТ розпочинається зі створення персонального кабінету за допомогою спеціального сервісу, який розміщується на вебсайті УЦОЯО. Потрібно надіслати копію цифрового паспорта через "Дію" — так персональні дані, необхідні для реєстрації, будуть завантажені до сервісу реєстрації автоматично", — йдеться у повідомленні.

У МОН пояснили, як скористатися "Дією" під час реєстрації на тест:

Крок 1: Зайшовши на сторінку спеціального сервісу "Реєстрація для участі в НМТ" та ознайомившись із запропонованим документами, потрібно натиснути на кнопку "Розпочати реєстрацію".

Крок 2: Вибрати опцію "Створити за допомогою Дії".

Крок 3: Натиснути на QR-код або відсканувати його камерою смартфона, на якому встановлена "Дія" та підтвердити відправлення копії паспорта "Дія.Підписом".

Крок 4: У сервісі реєстрації заповнити коротку стандартну форму, у якій важливо зазначити такі дані:

контактну інформацію;

обрати категорію "випускник поточного року" або "випускник минулих років";

зазначити навчальний предмет на вибір серед запропонованого переліку;

вибрати населений пункт в Україні, чи населений пункт за кордоном, де бажаєте складати НМТ;

завантажити копію документа про освіту (випускникам 2024 року — завантажити довідку з місця навчання. Випускникам попередніх років — копію атестата чи свідоцтва про повну загальну середню освіту);

після проходження вищезазначених кроків обов’язково треба натиснути кнопку "Надіслати на обробку", щоб дані пішли на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти.

У персональному кабінеті абітурієнт отримає повідомлення про успішну реєстрацію.

"Тепер для входу в персональний кабінет можна використовувати "Дія.Підпис". Для цього перейдіть на сторінку персонального кабінету, оберіть варіант "Вхід за допомогою застосунку Дія", натисніть на QR-код або скануєте його камерою смартфона, на якому є "Дія" та пройдіть перевірку за фото, — йдеться у повідомленні МОН.

Реєстрація для участі НМТ розпочалася 14 березня 2024 року і триватиме до 11 квітня включно.