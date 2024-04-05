ЗСУ за добу ліквідували 790 російських військових — Генштаб

Протягом доби 5 квітня Сили оборони України ліквідували 790 російських військових. З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратили близько 446690 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
З техніки росіяни втратили:
- танків — 7057 (+24) од,
- бойових броньованих машин — 13497 (+38) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 11262 (+41) од,
- РСЗВ – 1032 (+3) од,
- засоби ППО — 749 (+2) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8895 (+48),
- крилаті ракети — 2060 (+1),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14992 (+70) од,
- спеціальна техніка — 1854 (+5).
Дані уточнюються.