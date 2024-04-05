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ЗСУ за добу ліквідували 790 російських військових — Генштаб
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ЗСУ за добу ліквідували 790 російських військових — Генштаб

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Російська армія
Білборд з рекламою контрактної служби у російській армії, Санкт-Петербург, Росія, 24 лютого 2024 року. AP Photo/Dmitri Lovetsky

Протягом доби 5 квітня Сили оборони України ліквідували 790 російських військових. З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратили близько 446690 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

З техніки росіяни втратили:

  • танків — 7057 (+24) од,
  • бойових броньованих машин — 13497 (+38) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 11262 (+41) од,
  • РСЗВ – 1032 (+3) од,
  • засоби ППО — 749 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8895 (+48),
  • крилаті ракети — 2060 (+1),
  • кораблі /катери — 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14992 (+70) од,
  • спеціальна техніка — 1854 (+5).

Дані уточнюються.

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