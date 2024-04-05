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Робота рятувальників в Харкові, життя в зруйнованому Богородичному. Тиждень війни у фото
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Робота рятувальників в Харкові, життя в зруйнованому Богородичному. Тиждень війни у фото

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поранена жінка у Херсоні
54-річна Світлана стоїть біля свого зруйнованого російським обстрілом будинку у Херсоні, 5 квітня 2024 року. Жінка отримала поранення і вже повернулась з лікарні, де медики їй витягнули з руки уламок та перевʼязали рану. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

2 квітня, дрони атакували завод у Єлабузі, де росіяни виробляють безпілотники типу "Shahed" та нафтопереробне підприємство у Нижньокамську. 5 квітня Сили оборони атакували російські аеродроми в Курську, Єйську та Енгельсі — є знищені літаки, а також знищили щонайменше шість літаків на аеродромі "Морозовськ" у РФ.

5 квітня знімальна група Суспільного у Запоріжжі потрапила під обстріл, поранені журналісти інших медіа.

Зеленський підписав закони про e-кабінет військовозобов'язаного та про зменшення граничного віку призовників з 27 до 25 років. Законопроєкт про мобілізацію внесли до порядку денного ВР на пленарний тиждень 10-11 квітня.

Росія готує на 1 червня мобілізацію 300 тисяч військових та планує цієї весни ще 2-3 масовані удари по енергетиці України. За останні тижні РФ знищила 80% теплоелектроцентралей України.

Генсек НАТО пропонує створити фонд для допомоги України на €100 млрд 44 країни підтримали спецтрибунал для РФ за злочини проти України. В Україні впроваджують посаду військового омбудсмена. Порошенко заявив, що візьме участь у наступних президентських виборах.

Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.

поранена Любов Савчук у своїй квартирі у Херсоні
Поранена Любов Савчук, або як її кличуть сусіди — бабуся Люба, сидить на дивані у своїй квартирі у Херсоні. Зранку російські військові завдали ударів по Дніпровському району міста. Любов Павлівна під час атаки спала. Почула вибухи, потім на неї посипалась штукатурка. Херсон, 5 квітня 2024 року. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

Дмитро біля зруйнованого двоповерхового будинку у Богородичному
Дмитро біля зруйнованого двоповерхового будинку у Богородичному. Без комунікацій у потрощених будинках — так, понад рік живуть люди у звільненому восени 2022-го місті. Через російські обстріли тут розбиті усі житлові будинки та інфраструктура. Село було окуповане близько чотирьох місяців. Донеччина, 28 березня 2024 року. Суспільне Донбас/Андрій Крамченков

плаче теща загиблого через обстріл чоловіка у Краснопільській громаді
Тещу загиблого через обстріл чоловіка у Краснопільській громаді відводять від його тіла. 45-річний Володимир переїхав сюди з Покровки. Під час обстрілу він допомагав у магазині лагодити дровник. Сумщина, 3 квітня 2024 року. Суспільне Суми/Олег Вороненко

місцевий житель Сергій біля зруйнованого будинку у Богородичному
Місцевий житель Сергій біля приватного будинку у Богородичному (праворуч), який належить його хрещеній. Власний дім чоловіка зруйнований. Тут, без світла, тепла і води, він нині живе з другом Дмитром, який теж втратив власне помешкання. Донеччина, 28 березня 2024 року. Суспільне Донбас/Андрій Крамченков

пожежа сухої трави на околиці Харкова перекинувся на альтанку місцевої жительки Любові Костіної
На околиці Харкова палають 1,5 га сухої трави. Вогонь перекинувся на альтанку місцевої жительки Любові Костіної. Рятувальники намагалися швидко потушити вогонь, але через сильний вітер площа пожежі лиш збільшувалася. Харків, 1 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Олександр Ставицький

медики заносять в машину швидкої допомоги пораненого у Харкові
Медики заносять в машину швидкої допомоги врятованого чоловіка на місці обстрілу у Харкові, 4 квітня 2024 року. Один з російських дронів влучив у 14-поверхівку у Новобаварському районі міста. Там загинула жінка та зруйновані квартири на декількох поверхах. Рятувальники понад годину не могли почати роботи через постійну небезпеку нових ударів. Суспільне Харків/Вʼячеслав Мавричев

медики надають допомогу пораненому чоловіку у Харкові
Медики надають допомогу пораненому чоловіку у Харкові, 4 квітня 2024 року. Рятувальники дістали його з-під завалів багатоповерхівки, де він чотири години був заблокований після російського удару по Новобаварському району. Їм довелося підіймати плити перекриттів будинку. Суспільне Харків/Вʼячеслав Мавричев

одяг рятувальника біля плями крові на землі у Харкові
Одяг рятувальника біля плями крові на землі у Новобаварському районі Харкова, 4 квітня 2024 року. Під час другої хвилі ударів по Харкову загинули троє рятувальників, які приїхали на місце перших влучань у Новобаварському районі. Двоє з них загинули на місці, ще один — помер у машині швидкої. Суспільне Харків/Олександр Ставицький

харківські рятувальники на місці обстрілу
Харківські рятувальники зранку на місці обстрілу у Новобаварському районі Харкова, 4 квітня 2024 року. Вночі тут загинули троє їхніх колег — 52-річний Владислав Логінов, 41-річний Володимир Матюшенко та 32-річний Сергій Байдалінов. Син Владислава Логінова гасив пожежу після першого влучання разом з батьком. Суспільне Харків/Олександр Ставицький

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