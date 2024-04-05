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Росія двічі атакувала Запоріжжя: під обстрілом поліцейські та журналісти. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
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Росія двічі атакувала Запоріжжя: під обстрілом поліцейські та журналісти. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

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5 квітня вдень армія РФ обстріляла Запоріжжя: є загиблі та поранені. Ударів було два. Під час іншої атаки на місці працювали рятувальники та поліцейські. Там перебували журналісти Суспільне Запоріжжя, які фільмували наслідки попереднього удару та спілкувалися із пораненими. Кореспонденти Суспільного вціліли, проте поранення отримали наші колеги.

Кількість загиблих зросла до чотирьох, ще 20 людей отримали поранення, повідомив керівник ОВА Федоров. Серед поранених є дитина. Пошкоджені житлові будники, гуртожиток та магазини.

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