5 квітня вдень армія РФ обстріляла Запоріжжя: є загиблі та поранені. Ударів було два. Під час іншої атаки на місці працювали рятувальники та поліцейські. Там перебували журналісти Суспільне Запоріжжя, які фільмували наслідки попереднього удару та спілкувалися із пораненими. Кореспонденти Суспільного вціліли, проте поранення отримали наші колеги.
Кількість загиблих зросла до чотирьох, ще 20 людей отримали поранення, повідомив керівник ОВА Федоров. Серед поранених є дитина. Пошкоджені житлові будники, гуртожиток та магазини.
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