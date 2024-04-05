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8 квітня у Північній Америці буде повне сонячне затемнення
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8 квітня у Північній Америці буде повне сонячне затемнення

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8 квітня у Північній Америці буде повне сонячне затемнення
Учні коледжу Muchin College Prep реагують на сонячне затемнення, що з'являється з-за хмар у парку Міленіум у Чикаго 21 серпня 2017 року. Getty Images/Alexandra Wimley/Chicago Tribune/Tribune News Service

У понеділок, 8 квітня, мільйони людей по всій Північній Америці стануть свідками однієї з найрідкісніших подій – повного сонячного затемнення.

Про це пише ВВС.

8 квітня частина земної кулі зануриться в темряву приблизно на чотири хвилини, оскільки повне сонячне затемнення — астрономічна подія, під час якої Сонце, Місяць і Земля ідеально вирівняні — повністю заблокує сонячні промені на шляху повного затемнення.

Але цей шлях має ширину лише близько 185 км і охоплює частину північної Мексики, США та південний схід Канади. Для тих, кому пощастило жити на шляху повного затемнення, спостерігати затемнення так само просто, як вийти на вулицю в захисних окулярах. Для всіх інших потрібно подорожувати, пише ВВС.

Люди, які їдуть, щоб побачити затемнення, можуть розраховувати на те, що їм доведеться розщедритися на авіаквитки, бензин, житло,  але з огляду на те, що наступне повне сонячне затемнення не зачепить США ще 20 років, воно того варте, йдеться у статті.

Для багатьох людей вирішальну роль у тому, чи зможуть вони побачити повне затемнення, може зіграти погода — оскільки хмари завжди загрожують зіпсувати вид на сонце. Один зі способів уникнути цього — піднятися в небо. І саме це збираються зробити пілоти NASA на двох літаках WB-57, йдеться у іншій статті британського мовника. Їх оснастять інструментами для вивчення Сонця. Вони піднімуться на висоту 15 км, слідуватимуть за маршрутом затемнення від узбережжя Мексики — і загалом проведуть у темряві близько семи хвилин.

Повне сонячне затемнення десь на Землі відбувається кожні 18 місяців. Сонце перебуває у 400 разів далі від Землі, ніж Місяць, і воно у 400 разів більше, тому диск Місяця повністю закриває сонячний диск, коли він ідеально розташовується між Землею і Сонцем. Нинішнє квітневе затемнення заслуговує на особливу увагу через те, що його матимуть можливість спостерігати на дуже великій території близько 31 млн людей.

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