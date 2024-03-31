НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Канада оголосила у Ніагарі надзвичайний стан через сонячне затемнення
КАНАДАПриродадовкілляНадзвичайний станПодіїСвітПрирода

Канада оголосила у Ніагарі надзвичайний стан через сонячне затемнення

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Водоспад Ніагари
Ніагарський водоспад. AP

У Канаді в Ніагарському регіоні через очікуване 8 квітня повне сонячне затемнення запровадили режим надзвичайної ситуації. Влада готується прийняти до мільйона людей, які захочуть побачити це природнє явище в районі Ніагарського водоспаду.

Про це повідомили на сайті канадського регіону Ніагара.

Зазначається, що район Ніагарського водоспаду стане одним із найкращих місць у Канаді, де 8 квітня можна буде спостерігати за повним сонячним затемненням.

Оголошення надзвичайної ситуації дасть владі більше можливостей щодо захисту здоров'я та безпеки мешканців та гостей регіону, а також додатково допоможе у захисті критичної інфраструктури, йдеться у заяві.

Поліція Ніагари минулого тижня попередила, що через сонячне затемнення в регіон можуть приїхати до мільйона людей. Як пише Associated Press, мер міста Ніагара-Фолс Джим Діодаті зазначав, що до міста може прибути рекордна для одного дня кількість гостей.

Як повідомляє агентство, повне сонячне затемнення стане для канадської провінції Онтаріо першим з 1979 року. Журнал National Geographic назвав Ніагарський водоспад одним із найкращих місць, де можна буде спостерігати за цим явищем.

Сонячне затемнення 8 квітня зможуть побачити люди у всіх штатах США, а також у деяких північно-західних районах Мексики та на південному сході Канади.

Через порівняно близьке розташування до Землі Місяць здаватиметься особливо великим, і затемнення триватиме майже 4,5 хвилини. Оскільки Сонце у 2024 році наблизилося до піка 11-річного циклу своєї активності, з його корони виходитиме безліч яскравих струменів плазми. Тривалість затемнення у разі високої сонячної активності зроблять це явище особливо цікавим для спостереження.

Топ дня
Майк Джонсон
Джонсон пообіцяв поставити на голосування допомогу Україні — голова комітету Конгресу США
Юрій Джигир
Понад 70% грошей із бюджету МО йде на виплати військовим, ще 20% — на озброєння — заступник міністра оборони
Буданов
"Може становити серйозну проблему": Буданов про залізницю Ростов-на-Дону — Крим через ТОТ
Друга річниця звільнення Бучі від військ РФ
У Бучі вшанували пам'ять загиблих з нагоди другої річниці звільнення міста від військ РФ
Енергетика
В Укренерго повідомили про наслідки нічної атаки РФ. У яких областях застосовуються відключення

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Мінфін
Україна у березні отримала близько 9 млрд доларів зовнішнього фінансування — Мінфін
Денис Шмигаль та Джастін Трюдо
Канада виділила нову фінансову допомогу для України: як використають гроші
У Канаді Сенат схвалив оновлену Угоду про вільну торгівлю з Україною
У Канаді Сенат схвалив оновлену Угоду про вільну торгівлю з Україною
Прапор Канади
Канада виділяє кошти на боєприпаси для України у межах ініціативи Чехії
На початок