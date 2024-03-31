Канада оголосила у Ніагарі надзвичайний стан через сонячне затемнення

У Канаді в Ніагарському регіоні через очікуване 8 квітня повне сонячне затемнення запровадили режим надзвичайної ситуації. Влада готується прийняти до мільйона людей, які захочуть побачити це природнє явище в районі Ніагарського водоспаду.

Про це повідомили на сайті канадського регіону Ніагара.

Зазначається, що район Ніагарського водоспаду стане одним із найкращих місць у Канаді, де 8 квітня можна буде спостерігати за повним сонячним затемненням.

Оголошення надзвичайної ситуації дасть владі більше можливостей щодо захисту здоров'я та безпеки мешканців та гостей регіону, а також додатково допоможе у захисті критичної інфраструктури, йдеться у заяві.

Поліція Ніагари минулого тижня попередила, що через сонячне затемнення в регіон можуть приїхати до мільйона людей. Як пише Associated Press, мер міста Ніагара-Фолс Джим Діодаті зазначав, що до міста може прибути рекордна для одного дня кількість гостей.

Як повідомляє агентство, повне сонячне затемнення стане для канадської провінції Онтаріо першим з 1979 року. Журнал National Geographic назвав Ніагарський водоспад одним із найкращих місць, де можна буде спостерігати за цим явищем.

Сонячне затемнення 8 квітня зможуть побачити люди у всіх штатах США, а також у деяких північно-західних районах Мексики та на південному сході Канади.

Через порівняно близьке розташування до Землі Місяць здаватиметься особливо великим, і затемнення триватиме майже 4,5 хвилини. Оскільки Сонце у 2024 році наблизилося до піка 11-річного циклу своєї активності, з його корони виходитиме безліч яскравих струменів плазми. Тривалість затемнення у разі високої сонячної активності зроблять це явище особливо цікавим для спостереження.