Житель Тернопільщини щовечора виходить на вулицю і грає патріотичні пісні

Житель Копичинців Григорій Вендичанський щовечора виходить на вулицю і грає патріотичні пісні на музиному інструменті — трубі. Розпочинає о 18 годині. Чоловік розповів Суспільному, що таку традицію започаткував з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За його словами, виходить грати з котом. Поки чоловік грає — до нього збігаються сусідські діти.

Григорію Вендичанському 77 років.

Григорій Вендичанський. Суспільне Тернопіль

"Колись я займався грою на трубі. Працював над собою годинами і вчив інших. Працював і в музичному училищі, у мене є вже випускники, які закінчили консерваторії. Я влаштовував творчі роботи, а зараз, на пенсії, здебільшого займаюся господаркою".

Григорій Вендичанський. Суспільне Тернопіль

Григорій каже, коли грає, то йому "підспівує" пес Май, а кіт Кузя сидить поруч. Чоловік розповідає, що своєю музикою вирішив радувати людей.

Григорій Вендичанський зі своїм собакою. Суспільне Тернопіль

"Інколи вже не маєш часу, але мусиш, бо це вже як обов’язок. Мені за це ніхто не платить і того не вимагаю. Маю поклик серця, щоб грати та створювати людям настрій. Якщо не буду мати до перемоги сил, то маю сина, він приїзжав у відпустку, на Пасхальні дні в минулому році і ми разом грали".