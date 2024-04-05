Житель Тернопільщини щовечора виходить на вулицю і грає патріотичні пісні

Житель Копичинців Григорій Вендичанський щовечора виходить на вулицю і грає патріотичні пісні на музиному інструменті — трубі. Розпочинає о 18 годині. Чоловік розповів Суспільному, що таку традицію започаткував з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
За його словами, виходить грати з котом. Поки чоловік грає — до нього збігаються сусідські діти.
Григорію Вендичанському 77 років.
"Колись я займався грою на трубі. Працював над собою годинами і вчив інших. Працював і в музичному училищі, у мене є вже випускники, які закінчили консерваторії. Я влаштовував творчі роботи, а зараз, на пенсії, здебільшого займаюся господаркою".
Григорій каже, коли грає, то йому "підспівує" пес Май, а кіт Кузя сидить поруч. Чоловік розповідає, що своєю музикою вирішив радувати людей.
"Інколи вже не маєш часу, але мусиш, бо це вже як обов’язок. Мені за це ніхто не платить і того не вимагаю. Маю поклик серця, щоб грати та створювати людям настрій. Якщо не буду мати до перемоги сил, то маю сина, він приїзжав у відпустку, на Пасхальні дні в минулому році і ми разом грали".