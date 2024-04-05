У Нью-Йорку стався землетрус

У США в Нью-Йорку та його околицях у п'ятницю, 5 квітня, вранці стався землетрус силою 4,8 бала. Підземні поштовхи відчувалися по всьому північному сходу країни, включаючи Нью-Йорк, Коннектикут і Пенсильванію.

Про це повідомляють CBS News.

Землетрус стався приблизно о 10:20 ранку за місцевим часом.

За даними Геологічної служби США, осередок землетрусу був поблизу станції Вайтхаус, штат Нью-Джерсі, за 40 миль на захід від Нью-Йорка.

Наразі повідомлень про руйнування не надходило.

Губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Гочул і мер міста Адамс були проінформовані про землетрус.

"Моя команда оцінює наслідки землетрусу і будь-які пошкодження, які могли статися, і ми будемо інформувати громадськість протягом дня", — написала Хочул в соціальній мережі X.

"Я лежав у своєму ліжку, і весь мій багатоквартирний будинок почав трястися. Я почав божеволіти", — розповів CBS New York мешканець Нью-Йорка Елайджа Вестбрук.

Загалом поштовхи відчувалися по всій території трьох штатів, у Філадельфії та навіть у Балтиморі. Повідомлення про те, що будівлі тряслися і гуркотіли, надходили від Нью-Джерсі до Лонг-Айленда.

Землетрус стався всього через кілька місяців після того, як Геологічна служба США попередила, що майже 75% території Сполучених Штатів можуть зазнати руйнівних землетрусів протягом наступних 100 років.

Це не перший раз, коли Східне узбережжя і Нью-Йорк потерпають від землетрусу. У 1884 році в Нью-Йорку був зафіксований землетрус силою 5,0 балів.

У Нью-Джерсі є великий розлом під назвою Рамапо, який бере свій початок у горах Аппалачі, а під островом Манхеттен є щонайменше п'ять менших розломів.

У 2011 році у Вірджинії стався землетрус силою 5,8 балів, який сколихнув усе східне узбережжя.