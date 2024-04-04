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Японію сколихнув потужний землетрус
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Японію сколихнув потужний землетрус

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Прапор Японії
Прапор Японії. Getty Images

На північному сході Японії уночі 4 квітня стався потужний землетрус. Магнітуда сягнула 6,0 бала.

Про це повідомило видання Kyodo.

Осередок підземних поштовхів залягав на глибині приблизно 40 кілометрів біля узбережжя префектури Фукусіма.

Згідно з даними Японського метеорологічного агентства, землетрус відчули ще дві префектури — Івате та Міягі.

У зону ураження потрапила й АЕС "Фукусіма-1", але, за інформацією Управління ядерного регулювання Японії, жодних пошкоджень внаслідок стихійного лиха на електростанції не зафіксовано.

Через підземні поштовхи призупинявся рух швидкісних потягів на одній із залізничних ліній Східної японської залізниці.

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