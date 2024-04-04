Японію сколихнув потужний землетрус

На північному сході Японії уночі 4 квітня стався потужний землетрус. Магнітуда сягнула 6,0 бала.
Про це повідомило видання Kyodo.
Осередок підземних поштовхів залягав на глибині приблизно 40 кілометрів біля узбережжя префектури Фукусіма.
Згідно з даними Японського метеорологічного агентства, землетрус відчули ще дві префектури — Івате та Міягі.
У зону ураження потрапила й АЕС "Фукусіма-1", але, за інформацією Управління ядерного регулювання Японії, жодних пошкоджень внаслідок стихійного лиха на електростанції не зафіксовано.
Через підземні поштовхи призупинявся рух швидкісних потягів на одній із залізничних ліній Східної японської залізниці.