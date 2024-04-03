НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Тайвані стався найбільший за останні 25 років землетрус, є загиблі
ЗемлетрусКАТАСТРОФААЗІЯПриродаПодіїСвітПриродаЖиття

На Тайвані стався найбільший за останні 25 років землетрус, є загиблі

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Тайвані стався найбільший за останні 25 років землетрус, є загиблі
Частково зруйнована будівля після потужного землетрусу магнітудою понад 7 балів, що сколихнув весь острів 3 квітня 2024 року в окрузі Хуалянь, Тайвань, Китай. . Getty Images/VCG

Тайвань постраждав від найсильнішого за останні 25 років землетрусу. Зранку у середу, 3 квітня, підземні поштовхи магнітудою 7,4 бала відбулися на східному узбережжі острова. За даними Національного пожежного агентства Тайваню, щонайменше 9 людей загинуло та щонайменше 882 людини отримали поранення. Десятки людей залишаються під завалами.

Про це повідомляє CNN.

Станом на 13-ту годину за Києвом, 131 людина вважається заблокованою, в тому числі 50 співробітників готелю Silks Place Hotel Taroko. Влада не змогла зв'язатися з ними по телефону.

За даними Геологічної служби США, землетрус стався о 7:58 ранку за місцевим часом за 18 кілометрів на південь від міста Хуалянь на глибині 34,8 кілометрів.

Десятки будівель у повіті Хуалянь обвалилися, кілька людей опинилися під завалами. Повіт також постраждав від зсувів і каменепадів, що призвело до закриття головної прибережної автомагістралі, там пошкоджено кілька тунелів.

Землетрус викликав попередження про цунамі на Тайвані, півдні Японії та Філіппінах, причому на деяких узбережжях спостерігалися хвилі заввишки менше півметра. Пізніше всі попередження про цунамі були зняті.

Попередження про цунамі також змусили авіакомпанії та аеропорти призупинити польоти, які згодом були відновлені.

За даними Центрального командного центру з надзвичайних ситуацій Тайваню, понад 91 000 домогосподарств залишилися без електрики.

За землетрусом послідувало кілька сильних підземних поштовхів, які відчувалися по всьому острову, в тому числі в Тайбеї. У наступні дні очікуються підземні поштовхи силою до 7 балів.

Як пише АР, місцеві ЗМІ повідомляють, що троє туристів загинули під час обвалів у національному парку Тароко, розташованому неподалік від епіцентру землетрусу.

В окрузі Хуаляні п'ятиповерховий будинок зазнав значних пошкоджень: його перший поверх завалився, а решта нахилилася під кутом 45 градусів. У столиці Тайбеї зі старих будівель і в деяких нових офісних комплексах посипалася черепиця. Школи евакуювали учнів на спортивні майданчики, надавши їм захисні шоломи.

На острові з 23-мільйонним населенням було призупинено рух поїздів, а також метро в Тайбеї, де частково розійшлася новозбудована наземна лінія. Рух уздовж східного узбережжя практично зупинився через зсуви і падіння уламків у тунелях і шосе в гірській місцевості. Це спричинило пошкодження транспортних засобів, хоча повідомлень про постраждалих не надходило.

Влада заявила, що очікувала слабкого землетрусу магнітудою 4 бали і, відповідно, не розсилала попереджень.

Загалом землетрус відчувався у Китаї, Японії і Філіппінах.

На Тайвані стався найбільший за останні 25 років землетрус, є загиблі
Пошкоджені будинки та дорога після землетрусу в місті Нью-Тайбей, Тайвань, у середу, 3 квітня 2024 року. Getty Images/An Rong Xu/Bloomberg

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Прапор Японії
Японію сколихнув потужний землетрус
Землетрус у Тайвані 3 квітня 2024 року
На Тайвані стався потужний землетрус. Щонайменше 9 людей загинули, сотні поранені
Греція, Пелопоннес
У Греції стався землетрус
Карта землетрусу
У Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 6,7
На початок