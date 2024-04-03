На Тайвані стався найбільший за останні 25 років землетрус, є загиблі

Тайвань постраждав від найсильнішого за останні 25 років землетрусу. Зранку у середу, 3 квітня, підземні поштовхи магнітудою 7,4 бала відбулися на східному узбережжі острова. За даними Національного пожежного агентства Тайваню, щонайменше 9 людей загинуло та щонайменше 882 людини отримали поранення. Десятки людей залишаються під завалами.

Про це повідомляє CNN.

Станом на 13-ту годину за Києвом, 131 людина вважається заблокованою, в тому числі 50 співробітників готелю Silks Place Hotel Taroko. Влада не змогла зв'язатися з ними по телефону.

За даними Геологічної служби США, землетрус стався о 7:58 ранку за місцевим часом за 18 кілометрів на південь від міста Хуалянь на глибині 34,8 кілометрів.

Десятки будівель у повіті Хуалянь обвалилися, кілька людей опинилися під завалами. Повіт також постраждав від зсувів і каменепадів, що призвело до закриття головної прибережної автомагістралі, там пошкоджено кілька тунелів.

Землетрус викликав попередження про цунамі на Тайвані, півдні Японії та Філіппінах, причому на деяких узбережжях спостерігалися хвилі заввишки менше півметра. Пізніше всі попередження про цунамі були зняті.

Попередження про цунамі також змусили авіакомпанії та аеропорти призупинити польоти, які згодом були відновлені.

За даними Центрального командного центру з надзвичайних ситуацій Тайваню, понад 91 000 домогосподарств залишилися без електрики.

За землетрусом послідувало кілька сильних підземних поштовхів, які відчувалися по всьому острову, в тому числі в Тайбеї. У наступні дні очікуються підземні поштовхи силою до 7 балів.

Як пише АР, місцеві ЗМІ повідомляють, що троє туристів загинули під час обвалів у національному парку Тароко, розташованому неподалік від епіцентру землетрусу.

В окрузі Хуаляні п'ятиповерховий будинок зазнав значних пошкоджень: його перший поверх завалився, а решта нахилилася під кутом 45 градусів. У столиці Тайбеї зі старих будівель і в деяких нових офісних комплексах посипалася черепиця. Школи евакуювали учнів на спортивні майданчики, надавши їм захисні шоломи.

На острові з 23-мільйонним населенням було призупинено рух поїздів, а також метро в Тайбеї, де частково розійшлася новозбудована наземна лінія. Рух уздовж східного узбережжя практично зупинився через зсуви і падіння уламків у тунелях і шосе в гірській місцевості. Це спричинило пошкодження транспортних засобів, хоча повідомлень про постраждалих не надходило.

Влада заявила, що очікувала слабкого землетрусу магнітудою 4 бали і, відповідно, не розсилала попереджень.

Загалом землетрус відчувався у Китаї, Японії і Філіппінах.