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На Тернопільщині відкрили меморіальну дошку загиблому бійцю Сергію Голубу
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На Тернопільщині відкрили меморіальну дошку загиблому бійцю Сергію Голубу

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Відкриття меморіальної дошки
Відкриття меморіальної дошки бійцю Сергію Голубу. Фото: Кременецька громада

На Тернопільщині у Кременецькій громаді відкрили меморіальну дошку загиблому бійцю Сергію Голубу. Її встановили на території Попівецької гімназії.

Про це повідомили на сторінці Кременецької громади.

Вшанувати пам’ять бійця прийшли рідні, педагогічний колектив, учні, жителі громади, представники влади.

Відкриття меморіальної дошки бійцю Сергію Голубу, Тернопіль, 5 квітня, 2024
Відкриття дошки. Фото: Кременецька громада

У 2007 — 2023 роках чоловік служив за контрактом у лавах ЗСУ. Він був сержантом-інструктором групи виведення повітряним шляхом навчального курсу підвищеної та вузькопрофільної підготовки. Здійснив понад 350 стрибків з парашута. З 2014 року учасник АТО на Донеччині та Луганщині.

Відкриття меморіальної дошки бійцю Сергію Голубу, Тернопіль, 5 квітня, 2024
Відкриття меморіальної дошки Сергію Голубу. Фото: Кременецька громада

Загинув 7 жовтня 2023 року, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вербове, що в Запорізькій області.Поховали бійця 11 жовтня 2023 року в селі Великі Млинівці.

Нагороджений орденом "За мужність" 3 ступеня, медаллю "10 років сумлінної служби", "Учасник бойових дій", "За жертву крові в боях за волю України", "20 років сумлінної служби", почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ "За взірцевість у військовій службі" 3 ступеня, пам’ятним знаком "За воїнську доблесть", відзнакою "За участь в антитерористичній операції".

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