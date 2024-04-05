На Рівненщині суд зобов'язав чоловіка, який обікрав сестру, прочитати "Кайдашеву сім'ю". Зі слів судді, він ухвалив таке рішення, оскільки сімейний конфлікт нагадав йому сюжет повісті Івана Нечуя-Левицького.

Більше про деталі цієї справи суддя Гощанського районного суду Петро Тишкун розповів Суспільному.

Що це за справа

За версією слідства, 28 травня 2023 року уродженець села Курозвани Гощанської громади зайшов на подвір'я своєї сестри та вкрав із господарського приміщення будівельні інструменти та металевий каркас воза, які оцінили у понад шість тисяч гривень.

За крадіжку під час воєнного стану чоловіку загрожувало від п'яти до восьми років ув'язнення, зазначив суддя Петро Тишкун, який виніс вирок. Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання — п'ять років позбавлення волі умовно з іспитовим терміном в один рік.

"Справа виникла зі спору між братом і сестрою про спадкове майно після смерті матері. Мати заповіла все майно, включаючи житловий будинок, доньці. Неодноразово він сварився з сестрою, погрожував їй, ображав і вирішив забрати, як він сказав, своє. Те, що йому, можливо, обіцяли колись віддати батьки, але не зробили цього. Те, як він стверджує, купував сам, коли жив ще в тому будинку. Однак на судовому засіданні свого права власності на це майно він довести не зміг".

Що каже обвинувачений

Віталій, якого визнали винним у крадіжці, поділився:

"Вона там все понабріхувала. Я там все робив: купляв пилку, купляв воза, вікна пластикові повставляв, а вона жила в Гощі. Скажіть, хай вона читає, а не я. Я років чотири з нею не балакаю".

Сестра Віталія слухавки не підняла.

Що розповіла нова власниця будинку

Надія купила цей будинок у сестри обвинуваченого в грудні торік, тоді й переїхала сюди із чоловіком та дітьми.

"Я дізналась, що тут така ситуація, що тут були сварки, на днях. Казали, що тут з хати виганяли, як батько покинув. Але те, що "Кайдашеву сім'ю" йому дали прочитати – це правильно".

Як ухвалювали вирок

Петро Тишкун працює суддею понад три роки. Він поділився, що раніше вироків, де підсудним потрібно було прочитати щось із літератури, не ухвалював:

"Є такий пункт в законі, що суддя може зобов'язати особу вчинити певні дії або утриматися від вчинення певних дій, законом не конкретизовано, що там мається на увазі. Я вирішив, що для того, щоб виконати основну функцію кримінального покарання, виправну функцію, щоб зробити людину трошки краще, йому треба почитати хороший твір, такий як моя улюблена повість Нечуя-Левицького — "Кайдашева сім'я". Там описана схожа ситуація, з якою виникло це кримінальне провадження, тобто спір між родичами, конфлікти між родичами через майно, через спадщину".

Що ще повинен зробити обвинувачений

Окрім твору з української літератури, чоловіку присудили прочитати розділи із Цивільного кодексу про успадкування майна та право власності.

"Через рік після закінчення випробувального строку, суд буде розглядати питання про звільнення від цього покарання. Якщо він не виконає обов'язки, покладені на нього судом, суд може не звільнити від покарання і в принципі, можливо, навіть відправити до відбування основного покарання – п'яти років позбавлення волі до місць позбавлення волі", — додав суддя Петро Тишкун.

Вирок суддя виніс 28 березня, він ще не набрав законної сили. У Віталія є тридцять днів, щоб оскаржити судове рішення в апеляційному порядку.

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