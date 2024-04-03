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На Рівненщині за крадіжку в сестри суд зобов'язав чоловіка прочитати твір "Кайдашева сім'я"
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На Рівненщині за крадіжку в сестри суд зобов'язав чоловіка прочитати твір "Кайдашева сім'я"

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На Рівненщині суд зобов'язав чоловіка, який обікрав сестру, прочитати Цивільний кодекс України та твір "Кайдашева сім'я".

Про це йдеться у вироку Гощанського районного суду, який оприлюднили 1 квітня.

За версією слідства, 28 травня 2023 року уродженець села Курозвани Гощанської громади зайшов на подвір'я своєї сестри і вкрав із господарського приміщення будівельні інструменти та металевий каркас воза, загальною вартістю 6641 грн.

Показання обвинуваченого

У суді чоловік стверджував, що нічого не крав, а лише забрав своє майно. Свій вчинок пояснив тим, що дізнався, нібито сестра збирається продавати будинок, який залишили у спадок.

"Він сам все придбав, поки жив у будинку, вставив пластикові вікна і все решту робив. Потерпіла ж ніколи не приїжджала і не допомагала ні йому, ні батькам. Повідомив, що виселився вісім-дев'ять років тому, спочатку приїжджав туди, а потім перестав. Коли приїхав 25 травня 2023 року, то вдома нікого не було. Перед приїздом попередив сестру про те, що приїде і забере огортувач", — йдеться у вироку.

Показання потерпілої

Жінка розповіла суду, що їй зателефонувала сусідка і повідомила, що в будинку — вирвані двері.

"Напередодні до цього домогосподарства приїжджав її брат, казав, що хоче забрати своє, воза, інструменти. Потерпіла викликала поліцію, обвинувачений поїхав, але залишив записку з погрозами. Стверджує, що обвинувачений почав приїжджати до неї після того, як її чоловіка мобілізували до ЗСУ, зривав замки, викидав речі. Писав СМС з погрозами й побажаннями смерті, — зазначили у вироку суду.

Жінка запевняла, що реманент, який викрав її брат, частково отримала у спадок, а щось — придбала сама з чоловіком. Братові, з її слів, їхня матір у заповіті, нічого не залишила.

"Обвинуваченого було виписано звідти за рішенням суду. Брату мати нічого не залишила, тому він погрожував потерпілій, що відбере хату, або спалить. Один з возів, які забрав обвинувачений, вона віддала йому добровільно, крім того, дозволила забрати деякі інші речі: плуг, виорювач, інструменти, бочку, зварювальний апарат", — йдеться у вироку.

Що вирішив суд

Обвинувачений у суді своєї вини не визнав та вибачення у сестри не попросив. За крадіжку в умовах воєнного стану йому загрожувало від п'яти до восьми років ув'язнення.

Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання — п'ять років позбавлення волі умовно з іспитовим терміном на один рік.

Також ухвалою суду чоловіка зобов'язали прочитати розділи із Цивільного кодексу про успадкування майна та право власності та роман "Кайдашева сім`я" Івана Нечуя-Левицького.

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