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На Тернопільщині повернули державі землю в заказнику вартістю майже мільярд гривень
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На Тернопільщині повернули державі землю в заказнику вартістю майже мільярд гривень

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На Тернопільщині повернули державі землю в заказнику
На Тернопільщині повернули державі землю в заказнику . Фото: Прокуратура Тернопільської області

На Тернопільщині повернули державі землю в заказнику вартістю понад 914 мільйонів гривень. Про це розповіла речниця обласної прокуратури Леся Гурецька.

За її словами, Господарський суд Тернопільської області задоволив позов до держпідприємства "Укрспирт" про стягнення заборгованості за договором оренди земель водного фонду. Також суд постановив розірвати договір оренди та зобов’язати підприємство повернути водний об’єкт державі.

Ділянка, яку повернули державі
Ділянка, яку повернули державі. Фото: Прокуратура Тернопільської області

"Орендар систематично не сплачував орендної плати за ставок, що в межах загальнозоологічного заказника місцевого значення "Кобиловолоко-Благівщинський". Теребовлянська окружна прокуратура забезпечила виконання цього судового рішення. Земельну ділянку повернули державі", — каже Леся Гурецька.

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