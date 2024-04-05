Міністерство закордонних справ Молдови засудило виявлення уламків ударного безпілотника росіян на півдні країни поблизу кордону з Україною.

Про це йдеться у дописі МЗС Молдови у соцмережі Х.

“Ми рішуче засуджуємо повторне виявлення уламків військового безпілотника, який Росія використовувала для нападу на Україну. Попередній інцидент стався лише два місяці тому”, — йдеться у повідомленні.

Молдова стоїть на боці України, наголосили в МЗС.

Напередодні стало відомо, що на півдні Молдови, в районі молдовсько-українського кордону 4 квітня знову виявили фрагменти знищеного "шахеда". Про це повідомила прикордонна поліція Молдови. Фрагменти знайшли приблизно за 500 метрів від лінії кордону. Фрагменти знищеного безпілотника були з написом на крилі – "Герань-2".

11 лютого, в районі молдовсько-українського кордону у Вулканештському районі прикордонна поліція виявила фрагменти безпілотного літального апарату типу Shahed. Як повідомили прикордонники Молдови, район, де знайшли уламки бойового безпілотника, оточили.

17 лютого у Молдові, в районі молдовсько-українського кордону, неподалік від села Етулія Вулканештського району, о 16:40 вдруге виявили фрагменти безпілотного літального апарату типу Shahed.

Раніше, 27 вересня 2023 року, у Молдові в озері Гарбовець району Анені Ной місцеві жителі виявили уламки ракети.

Перед тим, у ніч на 25 вересня, під час атаки на Одеську область у селі Кіцкани, підконтрольному Тирасполі, впали уламки ракети. Після цього до місця події виїхали місцеві силовики та сапери. Пізніше Кишинів відправив у Кіцкани своїх військових спостерігачів зі складу Спільних миротворчих сил.

16 лютого 2023 року патруль прикордонної поліції Молдови виявив КПП Ларга у Бричанському районі уламки ракети, яку використовували для завдання авіаційних ударів РФ по Україні.

14 січня 2023 року стався ще один випадок падіння уламків ракети на території Молдови неподалік українського кордону. Міністерство внутрішніх справ Молдови заявило про виявлення бойової частини російської ракети.

5 грудня 2022 року у Молдові у прикордонному селі в районі Бричан співробітники Прикордонної поліції виявили ракету, що впала у фруктовому саду. У МВС Молдови після цього наголосили, що посилили контроль у прикордонних ділянках на півночі Молдови у зв'язку із російським обстрілом України.

В МЗС України у зв'язку з інцидентом у Молдові вкотре наголосили, що російський ракетний терор несе величезні загрози не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн.

Раніше, 31 жовтня 2022 року, російська ракета, збита українською ППО, впала у північній частині населеного пункту Наславча в Республіці Молдова.