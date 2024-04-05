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У Рівному попрощалися з військовим Мирославом Присяжнюком
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У Рівному попрощалися з військовим Мирославом Присяжнюком

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У Рівному на майдані Незалежності 5 квітня попрощалися з 40-річним солдатом Мирославом Присяжнюком. Він загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.

За даними пресслужби Рівнеради, чоловік родом з села Городище. Навчався у міському ліцеї № 25, пізніше здобув фах муляра-монтажника у ВПУ №1. Потім працював охоронцем.

У Рівному попрощалися з військовим Мирославом Присяжнюком
Прощання з Мирославом Присяжнюком. Фото: Суспільне Рівне

У липні 2023 року Мирослава Присяжнюка мобілізували до лав Збройних сил України. Спочатку він служив на Харківщині, потім — на Донеччині.

Сусідка загиблого Ольга зазначила:

"Він достойна, хороша людина. Мій чоловік теж військовий і для мене це особистий біль".

У Рівному попрощалися з військовим Мирославом Присяжнюком
Прощання з Мирославом Присяжнюком. Фото: Суспільне Рівне

Загинув Мирослав Присяжнюк 31 березня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Поховали військового на кладовищі у селі Городище.

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