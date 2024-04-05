Соцпрацівники на скутерах: громадам Миколаївщини передали транспорт

Соціальні працівники 19 територіальних громад Миколаївської області четвертого квітня отримали електроскутери від Міністерства соціальної політики України. Ініціатива є частиною програми, яка охоплює 11 регіонів країни.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної військової адміністрації.

"Скутери для фахівців соціальної роботи сприятимуть підвищенню мобільності надання соціальних послуг родинам, які їх потребують. Належний соціальний захист громадян — основа сучасного суспільного розвитку України", — зазначив заступник начальника Миколаївської військової адміністрації Олександр Трайтлі.

Електроскутери отримали фахівці з таких громад:

Баштанська, Вознесенська, Новоодеська, Снігурівська, Очаківська, Новобузька, Первомайська міські громади;

Казанківська, Олександрівська, Веселинівська, Врадіївська, Березанська, Братська селищні громади;

Прибузька, Шевченківська, Бузька, Мигіївська, Мішково-Погорілівська, Прибужанівська сільські громади.

Представники громад з електроскутерами. Фото: Миколаївська обласна військова адміністрація

В ОВА додали, електроскутери отримали за підтримки Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні та фінансування Уряду Японії.

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