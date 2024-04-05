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У "Домівці врятованих тварин" у Львові лелека звила гніздо
ТВАРИНИЕКОЛОГІЯРегіони

У "Домівці врятованих тварин" у Львові лелека звила гніздо

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У львівському притулку "Домівка врятованих тварин" лелека, яку вигодували з пташеняти, звила гніздо. Інші врятовані лелеки живуть у відкритому вольєрі і можуть вільно літати та повертатись.

Як розповів Суспільному керівник "Домівки врятованих тварин" Орест Залипський, лелека живе у притулку з минулої весни. Це самка.

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Лелека у "Домівці врятованих тварин" Суспільне Львів
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Лелека у "Домівці врятованих тварин" Суспільне Львів
1
Лелека у "Домівці врятованих тварин" Суспільне Львів
1
Лелека у "Домівці врятованих тварин" Суспільне Львів
1
Лелека у "Домівці врятованих тварин" Суспільне Львів
1
Лелека у "Домівці врятованих тварин" Суспільне Львів
1
Лелека у "Домівці врятованих тварин" Суспільне Львів

"Привезли лелеку до нас маленькою зовсім. Їх було троє, їхнє гніздо розвалилось і вони впали на землю. Лелек привезли до нас і ми вже їх вигодовували тут в притулку до великих лелек. Двоє ходять з іншими лелеками, ще не збираються нікуди летіти, а ця собі вирішила будувати гніздо. Можливо, їй тут добре і вона буде сюди повертатись, якщо добудує гніздо і висидить там малечу. Пташка здорова, може собі вільно летіти", — каже Орест Залипський.

Врятовані лелеки притулку живуть у відкритому вольєрі.

Лелеки у відкритому вольєрі у "Домівці врятованих тварин"
Лелеки у відкритому вольєрі у "Домівці врятованих тварин". Суспільне Львів

За словами керівника притулку, були випадки, коли їхні лелеки, які летіли в теплі краї, повертались на весну в притулок.

Лелека у відкритому вольєрі у "Домівці врятованих тварин"
Лелека у відкритому вольєрі у "Домівці врятованих тварин". Суспільне Львів

"Говорять люди, що це до добра, щастя. Ми їх підгодовуємо, годуємо кожного дня звичайно рибою, курчатами, вони мають свій раціон", — додає Орест Залипський.

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