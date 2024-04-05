На Тернопільщині учні ліцею висадили ліс

У Слов’ятині на Тернопільщині учні ліцею посадили ліс. Разом з односельчанами та працівниками комунального лісогосподарського підприємства вони висадили дуби звичайні на земельній ділянці площею один гектар.

Про це Суспільному повідомив голова Саранчуківської громади Володимир Петровський. За його словами, саджанці безкоштовно надали спонсори.

"Це вдруге ми висаджуємо дерева на території нашої громади. Нещодавно в Саранчуках посадили 2,5 гектара модрини та дуба червоного. Висадка лісів передбачена стратегією розвитку Саранчуківської сільської територіальної громади. Для цього минулого року ми створили комунальне лісогосподарське підприємство. Заліснюємо ділянки, також плануємо багато самозаліснених ділянок передати на баланс громади".

Учні ліцею разом з односельчанами садять ліс Фото: Саранчуківська громада Учні ліцею разом з односельчанами садять ліс Фото: Саранчуківська громада Жителі Саранчуківської громади, які долучилися до висадки лісу Фото: Саранчуківська громада

Заступниця директорки Слов’ятинського ліцею Марія Козак розповіла, що до висадки дерев долучилися 22 учнів.

"Це учні 9-11-их класів. Усі вони з радістю доулчилися до цієї акції, бо ми любимо свій край та піклуємося про природу".