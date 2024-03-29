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Кулеба назвав умову, за якої Росія наважиться напасти на держави НАТО
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Кулеба назвав умову, за якої Росія наважиться напасти на держави НАТО

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Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступає на пресконференції, Ефіопія, 24 травня 2023 рік. AP

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що РФ наважиться напасти на держави Північноатлантичного альянсу за однією умови.

Про це дипломат повідомив у інтерв'ю The Times of India.

"Не знаю коли, але Росія може напасти на НАТО, якщо дійде висновку, що відповідь Альянсу не буде адекватною. РФ зможе використати розбіжності всередині блоку, щоб не отримати негайної та нищівної відповіді від НАТО", — зазначив Кулеба.

За словами глави МЗС, стратегічною метою Росії є "не лише завоювання України, а й відновлення слави Радянського Союзу на міжнародній арені".

Дипломат нагадав, як керівник Кремля Володимир Путін стверджував, що розпад СРСР "був найбільшою геополітичною катастрофою XX століття".

Окрім цього, Кулеба переконаний, що РФ не згодна з незалежністю держав Центральної Азії, оскільки Москва досі розглядає їх як колишні провінції.

"Отже, майбутнє російського імперіалістичного проєкту залежить від України. Коли Росія програє цю війну, їй доведеться прийняти нову політичну модель, яка не передбачає імперіалістичної експансії. Якщо РФ не зазнає поразки, то Путін надихнеться своїм успіхом і рушить на НАТО", — додав глава МЗС.

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