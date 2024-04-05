На Львівщині 5 квітня попрощаються із трьома захисниками України

Сьогодні, 5 квітня, на Львівщині відбудеться прощання із трьома військовими. Василь Лупій, Арсен Мартинюк та Петро Юркевич загинули, захищаючи Україну.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Василь Лупій родом із Червонограда. Чоловік багато років працював у вугільній промисловості Львівщини, зокрема на шахті "Лісова". Василя Лупія мобілізували до лав Збройних Сил України. Він служив у військовій частині А4447. Захисник загинув у квітні 2022 року.

Василь Лупій. Пресслужба Львівської ОВА

Арсен Мартинюк — мешканець міста Броди Золочівського району. Чоловік був лейтенантом, начальником розвідки штабу самохідного артилерійського дивізіону військової частини. Загинув 1 квітня 2024 року у Бахмутському районі Донецької області.

Арсен Мартинюк. Пресслужба Львівської ОВА

Петро Юркевич родом із міста Трускавець. У 2014 році чоловік вперше став на захист країни, воював в зоні АТО. З початком повномасштабного вторгнення у травні 2022 року долучився до лав ЗСУ. Був молодшим сержантом, командиром бойової машини механізованого батальйону військової частини А4123. Військовослужбовець загинув 1 квітня під час виконання бойового завдання поблизу Часового Яру Бахмутського району Донецької області.