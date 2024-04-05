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Футбольний клуб "Буковина" на виїзді зіграв внічию з клубом "Кремінь"
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Футбольний клуб "Буковина" на виїзді зіграв внічию з клубом "Кремінь"

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Футболісти ФК "Буковина"
Футболісти ФК "Буковина". Фото: ФСК "Буковина"

Футбольний клуб "Буковина" на виїзді зіграв внічию з клубом з Кременчука "Кремінь Арена". Гра закінчилась із рахунком 0:0. Матч відбувся 5 квітня.

Про це повідомили на Facebook-сторінці футбольного клубу "Буковина".

Це був третій матч другого етапу Першої Ліги. "Буковина" грав у групі на вибування. За результатами матчу клуб обіймає перше місце з десяти у турнірній таблиці. В активі команди 28 очок.

Наступний матч "Буковина" зіграє в суботу, 13 квітня, проти клубу "Гірник Спорт" із Горішніх Плавнів.

Раніше Суспільне Чернівці розповідало у відео, які плани має ФК "Буковина" на весняний сезон Першої ліги:

Що відомо про ФК "Буковина" у весняному сезоні

  • Загалом "Буковина" проведе десять матчів, а чемпіонат завершиться наприкінці травня.
  • "Буковина" – єдина в області футбольна команда, яка виступає на професійному рівні.
  • 24 листопада відбулася остання гра осіннього сезону Першої ліги. За його результатами Буковина потрапила у групу на вибування й змагатиметься за можливість залишитися в Першій лізі. В активі команди тоді було 21 очко.

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