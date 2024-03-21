У Чернівцях глядачам можуть дозволити відвідувати футбольні матчі на стадіоні "Буковина". Для цього визначили укриття поблизу, які можуть вмістити понад 2800 людей. Водночас дозвіл на проведення матчів з глядачами мають розглянути в штабі тероборони.

Про це Суспільному повідомив начальник обласного управління цивільного захисту населення Олексій Гайдай.

За його словами, уряд доручив усім обласним адміністраціям розглянути можливість початку футбольного сезону з глядачами. Також щодо дозволу на це до ОВА звернувся футбольний клуб "Буковина".

Через це в ОВА створили робочу групу, яка обстежила понад 20 укриттів у межах 500 метрів від стадіону. Зокрема, деякі з них розташовані на вулицях Федьковича, Герцена та Головній. Укриття обирали так, щоб у разі повітряної тривоги глядачі могли дістатися до них за 10 хвилин.

Очікують дозволу від тероборони

Загалом в укриттях можуть перебувати понад 2 800 людей. Якщо на матчі приходитиме більше глядачів, в ОВА визначити 3 резервні укриття на ще 400 людей.

"Не брали до уваги найпростіші укриття в дитсадках і школах, лише основні захисні споруди для укриття населення й глядачів. Кожен глядач, купуючи квиток, отримуватиме інформацію про розташування укриттів поблизу стадіону. Також розробляємо план дій та проєкт евакуаційних маршрутів до укриттів у разі тривоги", – каже Гайдай.

Водночас дозвіл на проведення матчів з глядачами мають надати в обласному штабі тероборони.

Раніше Суспільне Чернівці розповідало у відео, які плани має ФК "Буковина" на весняний сезон Першої ліги:

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