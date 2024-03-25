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Reuters: Куйбишевський НПЗ зупинив одну з установок після українських дронових атак
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Reuters: Куйбишевський НПЗ зупинив одну з установок після українських дронових атак

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Куйбишевський нафтопереробний завод, НПЗ у Самарі, Самара, Росія
Горить нафтопереробний завод в Самарі, Росія, 23 березня 2024 року. Telegram/ASTRA

Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі, який входить до групи ПАТ НК "Роснефть", зупинив одну з двох установок первинної переробки після атаки українського безпілотника.

Про це інформагентству Reuters повідомили два джерела з нафтової галузі РФ.

Потужність зупиненої установки КДУ-5 становить 9500 метричних тонн на добу (70 000 барелів на добу), що становить близько половини потужності всього заводу.

Як пише видання, у 2023 році Куйбишевський завод був 29-м нафтопереробним заводом Росії за обсягом виробництва. На нього припадало 1,34% від загального обсягу перероблення нафти, він переробив 3,687 млн тонн сирої нафти і виробив 624 тисячі тонн бензину.

23 березня губернатор Самарської області Дмитро Азаров заявив, що на заводі спалахнула пожежа після атаки українського БпЛА, зайнялася колона первинної переробки нафти. Проте, за словами губернатора, жертв і потерпілих не було, а обладнання не пошкоджене.

Раніше, 16 березня, дрони СБУ атакували Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський нафтопереробні заводи в Самарській області РФ.

Financial Times з посиланням на три неназвані джерела писало, що США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати дії у відповідь.

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