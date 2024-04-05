Венесуела ухвалила закон щодо приєднання спірної з Гаяною території

Венесуела ухвалила закон про захист спірної з Гаяною території — Гаяни-Ессекібо. Історична територіальна суперечна між двома країнами Південної Америки знову постала.

Про це пише ВВС.

Новий закон передбачає створення 24-го штату Гаяна-Ессекібо в політико-територіальній організації Венесуели. Так пояснив нове законодавство президент Венесуели Ніколас Мадуро на церемонії затвердження закону, яка відбулася 4 квітня у Палаці Національної асамблеї. За його словами, Венесуела також планує створити комісію високого рівня із захисту цієї території.

Закон має 39 статей. За новим законодавством у Венесуелі запроваджується заборона на випуск політичних карт без включення до них Гаяни-Ессекібо, населенню Гаяни-Ессекібо надається можливість взяти участь у парламентських виборах Венесуели 2025 року та обрати своїх депутатів до Національної асамблеї.

Як підкреслив Мадуро 4 квітня, закон також забороняє укладати контракти з юридичними особами, які ведуть роботи на ділянках сухопутного кордону з Гаяною та на морському шельфі. На території нового штату планують створити підрозділи венесуельської державної нафтогазової компанії PDVSA.

Влада Гаяни назвала дії Венесуели спробою анексії та кричущим порушенням фундаментальних принципів міжнародного права.

"Ця спроба Венесуели анексувати понад дві третини суверенної території Гаяни та зробити її частиною Венесуели є грубим порушенням фундаментальних принципів міжнародного права", — заявило Міністерство закордонних справ Гаяни.

Одразу після цього влада Гаяни попередила, що "вона не потерпить анексії, захоплення або окупації будь-якої частини" своєї суверенної території.

Зі свого боку, Венесуела звинуватила сусіда в дозволі на розміщення військових баз США на спірній території.

Суперечка між Венесуелою та Гаяною

Венесуела претендує на майже 70% території сусідньої країни Гаяни, яка багата на нафту та інші корисні копалини. Венесуела стверджує, що ця територія відійшла їй після здобуття незалежності від Іспанії, а Гаяна вважає, що вона була частиною Британської Гвіани, яка згодом стала незалежною Гаяною.

3 грудня 2023-го у Венесуелі пройшов національний референдум, більшість питань якого стосувалися приєднання до країни частини території сусідньої Гаяни. Йдеться про багатий нафтою регіон Ессекібо.

Національна виборча рада Венесуели заявила, що 95% виборців схвалили всі питання референдуму, а "за" приєднання Ессекібо до Венесуели висловилися 10,5 мільйонів людей з 20, які мають право голосу. При цьому принцип підрахунку голосів лишився незрозумілим, а на самому голосуванні не було високої явки.