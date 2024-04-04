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12-річна Яна Степаненко із Краматорська готується до участі в Бостонському марафоні
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12-річна Яна Степаненко із Краматорська готується до участі в Бостонському марафоні

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У Львові 12-річна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську, готується до участі в Бостонському марафоні. Мета забігу — зібрати гроші на спортивний протез для військового, який втратив ногу.

Більше про підготовку дівчина розповіла Суспільному.

Яна готується до Бостонського марафону, що відбудеться 13 квітня. Впродовж двох місяців у дівчини щотижня по чотири тренування.

"Ми починали потрішки бігати. Потім це все збільшувалося. Спочатку пробігла 50 метрів, потім 100, 200, ну так кожен день тренувалася, робила різні вправи. Впевненіше, але теж страшно десь впасти, зачепитися за щось, але так то нормально", — каже Яна Степаненко.

Яна Степаненко, 4 квітня 2024
Яна Степаненко, 4 квітня 2024. Суспільне Львів/Єлісавета Сілаєва

Тренерка Анастасія Матійок розказує, що Яна планує подолати дистанцію в один кілометр, а за можливості спробує пробігти й більше.

"Це мій перший досвід як тренера, але ми поспілкувалися з різними фізіотерапевтами, з реабілітологами, з Яниним реабілітологом. Ми спілкувалися й загалом ми знали, що і як треба робити. З кожними тренуванням більше і більше з нею бігаємо. Насправді в цьому є і прогрес, бо спочатку вона і 200 метрів не могла пройти, потім вже 300, 400, зараз 200 метрів вона може пробігти спокійно", — розповідає Анастасія Матійок.

Яна Степаненко й тренерка Анастасія Матійок, 4 квітня 2024
Яна Степаненко й тренерка Анастасія Матійок, 4 квітня 2024. Суспільне Львів/Єлісавета Сілаєва

До участі в марафоні Яну запросила американська організація. Дівчина збиратиме гроші на протез для Олександра Рясного. Військовий втратив ногу минулого року внаслідок розриву снаряда на Запорізькому напрямку.

8 квітня 2022 року внаслідок ракетного удару росіян по залізничному вокзалу в Краматорську Яна втратила обидві ноги. Перші протези для ходьби й бігу Яна отримала у США. Після року реабілітації за кордоном вона повернулася до України. Згодом дівчина вперше взяла участь у львівському півмарафоні.

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