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Пошкоджені будинки та газогін. За добу армія РФ обстріляла 11 населених пунктів Херсонщини
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Пошкоджені будинки та газогін. За добу армія РФ обстріляла 11 населених пунктів Херсонщини

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Херсонщина, обстріли РФ, руйнування
Зруйнований внаслідок російських обстрілів будинок, Херсонщина, лютий 2024 року. Фото: Поліція Херсонської області/Facebook

За минулу добу російські війська обстріляли 11 населених пунктів Херсонської області.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його інформацією, під обстрілами перебували Токарівка, Антонівка, Садове, Кізомис, Велетенське, Томина Балка, Берислав, Михайлівка, Зміївка, Тягинка та Херсон.

Військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Пошкоджені багатоповерхівка, п'ять приватних будинків, господарська споруда та газогін. Виток газу перекрито, пожежі та загроз немає. Одна людина загинула.

Раніше ОВА повідомила, що російська армія обстріляла Токарівку Херсонської області. Загинув 79-річний місцевий житель.

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