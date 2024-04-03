За минулу добу російські війська обстріляли 11 населених пунктів Херсонської області.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його інформацією, під обстрілами перебували Токарівка, Антонівка, Садове, Кізомис, Велетенське, Томина Балка, Берислав, Михайлівка, Зміївка, Тягинка та Херсон.

Військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Пошкоджені багатоповерхівка, п'ять приватних будинків, господарська споруда та газогін. Виток газу перекрито, пожежі та загроз немає. Одна людина загинула.

Раніше ОВА повідомила, що російська армія обстріляла Токарівку Херсонської області. Загинув 79-річний місцевий житель.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.