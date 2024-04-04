У Києві повторно виставлять на продаж головний офіс збанкрутілого банку "Січ"

Головний офіс банку "Січ" в історичному центрі Києва виставлять на торги 10 квітня 2024 року. Це буде 14 спроба реалізувати актив, попередні аукціони не відбулися через відсутність учасників торгів.

Про це інформує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Торги відбудуться в системі Prozorro.Продажі. Початкова ціна лота — 78,6 млн грн.

"10 квітня 2024 року в системі Prozorro.Продажі відбудеться повторний аукціон з продажу активів банку "Січ", що ліквідується Фондом гарантування вкладів. У складі лота G22N025861 — офісна будівля банку, основні засоби (4857 одиниць), картки на пальне та капітальні вкладення в приміщення дизельної-чилерної в офісі. Це буде 14 спроба реалізувати актив, попередні аукціони не відбулися через відсутність учасників торгів", — йдеться у повідомленні.

Колишній головний офіс банку "Січ", загальною площею понад 2,5 тис. кв. м, займає 1-4 поверхи сучасного 22-поверхового будинку преміумкласу. Об'єкт має фасадне розташування. Він може зацікавити тих, хто шукає офісне приміщення для власного бізнесу або для здачі офісів в оренду.

Серед переваг виставленої на торги нерухомості — її розташування: історичний та діловий центр столиці – Шевченківський район Києва, пров. Несторівський, 6.

Торги будуть проходити за англійською моделлю аукціону з покроковим підвищенням початкової ціни.

Детальна інформація про активи та умови участі у торгах – за посиланням. Публічний паспорт активу доступний для перегляду тут. Заявки на участь в аукціоні можна подати до 20:00 9 квітня.

Офісне приміщення банку "Січ" на торги виставляється не вперше. Стартову ціну лота знизили майже удвічі. Торік у листопаді у Фонді гарантування вкладів хотіли вторгувати за будівлю щонайменше 154 млн грн.

У січні 2022 року Нацбанк України визнав неплатоспроможним банк "Січ". Фінустанова не виконала у встановлений договором термін своїх зобов’язань перед НБУ за кредитами рефінансування через недостатність коштів.