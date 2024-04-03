Ексраднику Офісу президента Артему Шилу у четвер, 4 квітня, обрали запобіжній захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб — до 31 травня включно — з альтернативою внесення застави у 30 мільйонів гривень. Його та ще шістьох людей підозрюють у заволодінні 94,8 млн грн “Укрзалізниці” при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Якою була позиція обвинувачення

“НАБУ разом із САП вважає, що не пізніше жовтня 2021 року, коли Шило працював радником в Офісі Президента України, він створив організовану злочинну групу, мета якої була контролювати грошові потоки "Укрзалізниці". Як мінімум поставити на контроль усі закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди” – сказав прокурор.

На думку слідства, Шило створив злочинну групу, куди входили ще троє людей. Слідство вважає, що група на чолі із Шилом за хабарі забезпечувала перемогу певним компаніям-постачальникам "Укрзалізниці" у тендерах.

“Мала місце так звана тендерна змова, яка призводила до перемоги обраних постачальників на відповідних закупівлях. Ми також констатуємо значне завищення вартості товарів для потреб УЗ” – заявив прокурор.

Він уточнив, що йдеться про контракти, укладені у вересні 2021-го та травні 2022-го з постачальником кабельно-провідникової продукції на загальну суму більше 100 мільйонів гривень. З цієї суми, за даними правоохоронців, постачальник перерахував понад 12 мільйонів гривень на рахунок компанії Костянтину Мельнику, який діяв спільно із Шилом. За іншим контрактом, який підписали у червні 2022-го, українська компанія ТОВ “УЗЕлктро” постачала трансформатори для "Укрзалізниці" за завищеними цінами.

“Суть операції зводилась до наступного: ці трансформатори закупались в Узбекистані, постачалися через болгарську фірму-прокладку із націнкою удвічі більшою.” – сказав прокурор.

За його словами нібито за допомогою Шила з тендеру на постачання трансформаторів “були вибиті” інші конкуренти. Шило звернувся із листом щодо іншої компанії, яка нібито мала російський слід. Після перевірок правоохоронцями компанії-переможця “УЗЕлектро” виявилося, що бенефіціаром компанії є громадянин Білорусі, а виробник трансформаторів, у якої закупали обладнання, має російську частку. Проти компанії “УЗЕлектро” також відкрите кримінальне провадження.

За даними правоохоронців, внаслідок діяльності групи Шила та укладених трьох угод УЗ зазнала збитків на понад 180 мільйонів гривень.

Останній епізод, який інкримінують Артему Шилу, це відмивання коштів шляхом придбання двох квартир у Києві за заниженими цінами.

Слідство просило у суду взяти Артема Шила під варту на 2 місяці із альтерантовою застави понад 50 мільйонів гривень. На думку прокурора Шило:

може переховуватися від слідства, зокрема за кордоном;

знищити документів або речових доказів;

незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків;

перешкоджати кримінальному провадженню.

Також обвинувачення просило покласти зобов’язання прибувати на перший виклик слідчого, здати документи та утриматися від відвідування будівель СБУ, УЗ, Кабінету Міністрів та Офісу президента.

Позиція Артема Шила

Під час виступу в суді, Шило сказав, що не має жодного стосунку до контрактів "Укрзалізниці".

“Я не знайшов себе в матеріалах справи і я не зміг знайти жодного прямого доказу, окрім листа. Ситуація з листом, я кажу, що я його підписував, але практика підписання листів була великою та загальноприйнятою. Їх йшов великий масив в той час. Я міг підписати лист, недосконало разбираюсь в картині, яка там написана і у підставі його підписання. Я буду належним чином співпрацювати з органом досудового розслідування, будемо клопотати щодо проведення певних заходів на спрямування протилежної доказової бази” , — сказав Шило.

Також підозрюваний підтвердив спілкування із іншим фігурантом Костянтином Мельником, втім причетність до злочину заперечив. За переконанням Шила, разом із Мельником на початку вторгнення вони займалися забезпеченням підрозділів Сил оборони.

Захисники Шила заперечили провину посадовця та всі ризики зазначені прокурором.

“Шило не може вплинути на проведення будь-яких слідчих дій, тим паче що 10 осіб наведено.Тобто група розгромлена. Прокурор не навів жодних доказів, які Шило теоретично може знищити. Ми б також не хотіли надавати оцінку кабелям, трансформаторам та іншому мотлоху, який був наданий, але мене цікавить де тут Шило? Де він тут? Він же вказується як лідер.” – зазначив адвокат.

Захист також заперечив провину Шила у листі щодо російського сліду підприємства. Адвокат переконує, що лист був надісланий до УЗ Службою безпеки, а не особисто Шилом і носить рекомендаційний, а не обов’язковий характер.

Адвокати також наполягали, що у слідства немає доказів щодо впливу Шила з огляду на посаду.

“Шило, його позиція, він однозначно буде співпрацювати зі слідством. Тому що він категорично не згоден з підозрою. Прямих доказів, що Шило комусь давав вказівки чи писав СМС-ки – їх немає.” – сказав адвокат.

Захисник додав, що тримання під вартою для офіцера СБУ Шила є передчасним і просив призначити тільки заставу. Також захист просив не обмежувати Шило від спілкування та відвідування будівель Служби безпеки України.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 2-3 квітня повідомили про підозру сімом учасникам організованої групи, яку очолював ексрадник Офісу президента Артем Шило.

2 квітня у САП повідомили, що спільно із НАБУ викрили цю організовану злочинну групу.