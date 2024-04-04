У Тернополі попрощалися із військовим Тарасом Куцем

У Тернополі провели в останню дорогу 29-річного солдата Тараса Куця. У вересні 2023 року чоловік вступив до лав Збройних сил України. Загинув боєць 24 березня 2024 року.
Про це Суспільному розповіла тітка військового Ольга Рибакова.
За її словами, чоловік народився в Тернополі, після закінчення школи переїхав до Києва.
У Домі печалі попрощалися із захисником Тарасом Куцем.
"Страшна війна обірвала життя нашого героя, захисника, воїна, земляка Куця Тараса Михайловича. Коли почалося повномасштабне вторгнення, не маючи військового досвіду, у вересні 2023 року ухвалив рішення піти боронити свій народ, свою країну. Уламок ворожого снаряда обірвав життя Тараса", — каже священник Іван Добротюк.
Після панахиди процесія з тілом бійця пішла до Микулинецького кладовища.
Матері Тараса Куця вручили державний прапор і грамоту пошани та скорботи від головнокомандувача Збройних сил України.
Попрощатися з Тарасом Куцем прийшов його родич Михайло Новосад.
"Він був досить вихованою, грамотною людиною, толерантною. Поважав старших. Старався допомогти".
Тарас Куць народився в Тернополі, закінчив школу №9. Після цього вступив на навчання у Київський політехнічний інститут.
Його тітка Ольга Рибакова розповідає, у Києві вони з Тарасом були сусідами.
"Для мене це дуже велика втрата. Він до мене завжди приходив: "Тьотю Олю, тьотю Олю, які у вас плани, що ви робите?". Він для мене, як друга дитина був. Його покликали і він одразу пішов. Хоча, наскільки я знаю, він ніколи не казав, що він такий патріот. В душі він дійсно був патріотом. Це точно".
Мати Тараса Мирослава Куць каже, про життя у війську син не розповідав.
"Нічого він нам не говорив. Він не казав, де він є. Аби я не переживала. 18 березня він приїхав в Київ. Казав: "На чотири дні мене, мамо, відпустять". А відпустили тільки на два. Подзвонили йому, сказали повертатися. Я приїхала до нього в Київ, побула з дитиною ніч і цілий день, один день. І надвечір його провела. І потім чекала дзвінка. Дзвінків нема. А потім мені подзвонили і сповістили про таку подію. Він був один син у мене. Неодружений. Я вже не буду ні мамою, ні бабусею".