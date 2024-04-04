У Тернополі попрощалися із військовим Тарасом Куцем

У Тернополі провели в останню дорогу 29-річного солдата Тараса Куця. У вересні 2023 року чоловік вступив до лав Збройних сил України. Загинув боєць 24 березня 2024 року.

Про це Суспільному розповіла тітка військового Ольга Рибакова.

За її словами, чоловік народився в Тернополі, після закінчення школи переїхав до Києва.

У Домі печалі попрощалися із захисником Тарасом Куцем.

"Страшна війна обірвала життя нашого героя, захисника, воїна, земляка Куця Тараса Михайловича. Коли почалося повномасштабне вторгнення, не маючи військового досвіду, у вересні 2023 року ухвалив рішення піти боронити свій народ, свою країну. Уламок ворожого снаряда обірвав життя Тараса", — каже священник Іван Добротюк.

Священник Іван Добротюк. Фото: Суспільне Тернопіль

Після панахиди процесія з тілом бійця пішла до Микулинецького кладовища.

Похоронна процесія. Фото: Суспільне Тернопіль

Матері Тараса Куця вручили державний прапор і грамоту пошани та скорботи від головнокомандувача Збройних сил України.

Матері бійця бійця вручили прапор. Фото: Суспільне Тернопіль

Попрощатися з Тарасом Куцем прийшов його родич Михайло Новосад.

"Він був досить вихованою, грамотною людиною, толерантною. Поважав старших. Старався допомогти".

Родич бійця Михайло Новосад. Фото: Суспільне Тернопіль

Тарас Куць народився в Тернополі, закінчив школу №9. Після цього вступив на навчання у Київський політехнічний інститут.

Прощання із бійцем Тарсаом Куцем. Фото: Суспільне Тернопіль

Його тітка Ольга Рибакова розповідає, у Києві вони з Тарасом були сусідами.

"Для мене це дуже велика втрата. Він до мене завжди приходив: "Тьотю Олю, тьотю Олю, які у вас плани, що ви робите?". Він для мене, як друга дитина був. Його покликали і він одразу пішов. Хоча, наскільки я знаю, він ніколи не казав, що він такий патріот. В душі він дійсно був патріотом. Це точно".

Тітка бійця Ольга Рибакова. Фото: Суспільне Тернопіль

Мати Тараса Мирослава Куць каже, про життя у війську син не розповідав.

"Нічого він нам не говорив. Він не казав, де він є. Аби я не переживала. 18 березня він приїхав в Київ. Казав: "На чотири дні мене, мамо, відпустять". А відпустили тільки на два. Подзвонили йому, сказали повертатися. Я приїхала до нього в Київ, побула з дитиною ніч і цілий день, один день. І надвечір його провела. І потім чекала дзвінка. Дзвінків нема. А потім мені подзвонили і сповістили про таку подію. Він був один син у мене. Неодружений. Я вже не буду ні мамою, ні бабусею".

Мати Тараса Мирослава Куць. Фото: Суспільне Тернопіль