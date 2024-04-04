До 12 років за ґратами: у Миколаєві судитимуть інформатора РФ

Слідчі завершили розслідування щодо інформатора російської армії: справу скерували до суду. Йдеться про 34-річного жителя Миколаєва, якого підозрюють у поширенніЧастина 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України даних про Сили оборони у регіоні.
Про це четвертого квітня повідомили на сайті Миколаївської обласної прокуратури.
За даними слідства, чоловік, підтримував та виправдовував бойові дії Росії на території України. Через Телеграм він контактував з представником РФ.
"Обвинувачений збирав та передавав інформацію окупантам щодо місць дислокації підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань на території Миколаївської області", — йдеться у повідомленні прокуратури.
Розвіддані підозрюваний помічав на картах та передавав відповідні координати, де розташовувались ЗСУ, додали в прокуратурі.
Станом на четверте квітня чоловік перебуває під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення.
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