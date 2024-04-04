НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
До 12 років за ґратами: у Миколаєві судитимуть інформатора РФ
ПРОКУРАТУРАВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

До 12 років за ґратами: у Миколаєві судитимуть інформатора РФ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Підозрюваний 34-річний житель Миколаєва
Підозрюваний 34-річний житель Миколаєва. Миколаївська обласна прокуратура

Слідчі завершили розслідування щодо інформатора російської армії: справу скерували до суду. Йдеться про 34-річного жителя Миколаєва, якого підозрюють у поширенніЧастина 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України даних про Сили оборони у регіоні.

Про це четвертого квітня повідомили на сайті Миколаївської обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік, підтримував та виправдовував бойові дії Росії на території України. Через Телеграм він контактував з представником РФ.

"Обвинувачений збирав та передавав інформацію окупантам щодо місць дислокації підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань на території Миколаївської області", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Розвіддані підозрюваний помічав на картах та передавав відповідні координати, де розташовувались ЗСУ, додали в прокуратурі.

Станом на четверте квітня чоловік перебуває під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.

Топ дня
ТЦК будуть викликати для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
ТЦК викликатимуть для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
Володимир Зеленський
Зеленський ввів у дію санкції проти бізнесменів та низки українських компаній
Служба безпеки України
СБУ дронами знищила щонайменше 6 літаків на аеродромі "Морозовськ" у РФ — джерела Важливо
Протиповітряна оборона України
Українські військові вночі знищили 13 "шахедів" — Повітряні сили
Спалена техніка РФ
Понад 850 солдатів, 15 танків та 50 артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу

Вибір редакції
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
Дізнайтесь більше
Херсонщина, держзрада
Допомагав військовим РФ обігріватись на бойових позиціях. Жителю Херсонщини загрожує 12 років ув'язнення
Херсонщина, суд, колабораціонізм
Колишнього працівника ДСНС Херсонської області засудили на 10 років за колабораціонізм
Херсонська прокуратура
Стали "депутатками" від російської партії. Двох жительок Херсонщини підозрюють у колабораціонізмі
Затримання інспектора на Тернопільщини, Тернопіль, 5 квітня, 2024
Інспектора ДСНС Тернопільщини підозрюють в отриманні "відкатів"
На початок