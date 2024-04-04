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Qırım siyasiy mabüslerini azat etmek içün Türkiyeniñ vekilleri aytışalar
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Qırım siyasiy mabüslerini azat etmek içün Türkiyeniñ vekilleri aytışalar

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Türkiyeniñ Baş ombudsmanı Şeref Malkoç. Şeref Malkoç.
Türkiyeniñ Baş ombudsmanı Şeref Malkoç. Фото: QHA

Qırım siyasiy mabüslerini azat etmek içün Türkiyeniñ devlet vekilleri, ayrıca prezidentler seviyesinde, aytışalar, çünki Ukraina ve qırımtatarlar bunı yapmağa çağıralar.

QIRIM.Newsniñ türk bölügine intervyu bergende Türkiyeniñ Baş ombudsmanı Şeref Malkoç bunı bildirdi.

“Muayyen taraflarğa alğanımız hitaplarnı yollaymız, biz yol tapmağa ıntılamız”, - dep bildirdi o.

RFa ketecek vaqıt qırımtatar siyasiy mabüslerini ziyaret etip etmeycegini soradılar, Malkoç şöyle cevap berdi: “rusiyeden pozitiv cevap alsaq, bu meseleni yañıdan baqarmız. Çünki Ukrainağa ne zaman ketecegimiznen bağlı planlarımız bar”.

Bundan ğayrı, Şeref Malkoç qayd etti ki, Türkiye Ukrainanıñ RF arasındaki cenkniñ yaqın kelecekte barışıqnen bitmesini, işğal etilgen ukrain topraqlarınıñ ve Qırımnıñ azat etilmesi, halqara uquqqa binaen Ukrainanıñ topraq bütünliginiñ temin eitlmesini istey.

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