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Лубінець обговорив з представниками Туреччини питання повернення полонених
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Лубінець обговорив з представниками Туреччини питання повернення полонених

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Повернення українських полонених
Зустріч з представниками Туреччини щодо питання українських військовополонених, 26 березня 2024 року. Фото: Офіс омбудсмана

Сьогодні 26 березня відбулася організована Офісом президента зустріч з представниками Туреччини щодо питання українських військовополонених, полонених цивільних та зниклих безвісти.

Про це повідомив омбудсмен України Дмитро Лубінець.

Участь у розмові зокрема взяв Головний обмудсман Туреччини Шереф Малкоч. Загалом до зустрічі доєднались майже 800 людей.

"Туреччина та Головний Омбудсман цієї країни неодноразово допомагали нам комунікувати з російською стороною у питанні повернення додому українців, зокрема передачі списків російській стороні. А також наголосив, що ми хочемо, щоб турецька сторона порушила питання по змішаним медичним комісіям. Адже Україна їх створила та прагне, щоб відповідні комісії були створені і в РФ", — зазначив Лубінець.

Водночас Малкоч зазначив про відзначив взаємодію Туреччини та України для розв’язання питання повернення українців та те, що відбулося дві зустрічі в тристоронньому форматі, у яких брала участь уповноважена з прав людини в РФ.

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