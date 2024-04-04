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У Львові учень розпилив перцевий балончик у школі: троє дітей у лікарні
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У Львові учень розпилив перцевий балончик у школі: троє дітей у лікарні

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Сьогодні, 4 квітня, у Львові учень 10 класу розпилив у коридорі школи №91 перцевий балончик. Сімом дітям медики надали допомогу та відпустили додому, трьох школярів госпіталізували.

Про це повідомив у коментарі Суспільному керівник міського управління освіти Андрій Закалюк.

"Між третім і четвертим уроком учень 10 класу вийшов на коридор і розпшикав перцевий балончик, який він перед тим купив у супермаркеті. Відповідно, коли діти почали виходити на перерву, частина з дітей надихалася цього. Зразу працівники школи викликали "швидку", правоохоронні органи", — каже керівник міського управління освіти Андрій Закалюк.

За його словами, до дитячої лікарні святого Миколая доправили 10 дітей. Сімом із них надали необхідну допомогу і відправили додому на амбулаторне лікування. А трьох дітей госпіталізували у відділення старшого дитинства лікарні на Орлика.

Андрій Закалюк додає, що вже сконтактували з мамою учня.

"Зараз проводяться розмови з цим учнем. Маємо інформацію, що хлопець проживає разом з мамою, батька немає. Сім'я перебуває у складних життєвих обставинах. Швидше за все він просто хотів зробити це з цікавості. Найімовірніше він не думав, що це буде мати такі наслідки", — каже посадовець.

Управління освіти планує вжити профілактичних заходів, щоб запобігти таким випадкам в школах у майбутньому.

У пресслужбі Першого ТМО Львова повідомили, що до дитячої лікарні святого Миколая доправили десятьох дітей. Трьох із них госпіталізували у відділення інтенсивної терапії та анестезіології, де дітям промили слизові оболонки й провели інгаляції киснем.

"Десятеро дітей було доставлено до Дитячої Лікарні Святого Миколая після впливу місцевих подразнюючих речовин, а саме, газового балончика. Троє пацієнтів перебувало у відділенні інтенсивної терапії та анестезіології, де була проведена перша медична допомога — промивання слизових оболонок, інгаляція кисню — з подальшим переведенням у відділення педіатрії. Трьом дітям надана допомога в Центрі ментального здоров’я у звʼязку з наявністю панічних атак. Ще чотирьох дітей в задовільному стані після огляду педіатра відпустили додому", — повідомив завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії дитячої лікарні святого Миколая Першого медоб’єднання Львова Ярема Безніско.

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