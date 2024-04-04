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Якою буде погода 5 квітня на Івано-Франківщині
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Якою буде погода 5 квітня на Івано-Франківщині

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Короткочасні дощі прогнозують на Прикарпатті 5 квітня
На Івано-Франківщині 5 квітня дощитиме. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

На Івано-Франківщині 5 квітня переважатиме хмарна з проясненнями погода. Синоптики прогнозують помірний короткочасний дощ.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 5-7⁰ тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 15-17⁰ тепла. По області вночі температура коливатиметься від 3⁰ до 8⁰ тепла, вдень повітря прогріється до 12-17⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 0-5⁰ тепла, вдень — 4-9⁰ тепла.

Вітер — південно-західний, 7-12 м/с. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.

Окрім того, синоптики попереджають про значну сніголавинну небезпеку у високогір'ї Карпат.

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