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"РФ цілеспрямовано бʼє по рятувальниках". Стали відомі імена загиблих у Харкові водіїв ДСНС
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"РФ цілеспрямовано бʼє по рятувальниках". Стали відомі імена загиблих у Харкові водіїв ДСНС

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Автівка ДСНС, пошкоджена влучанням безпілотників РФ по Харкову
Автівка ДСНС, пошкоджена влучанням безпілотників РФ по Харкову, 4 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

Вночі 4 квітня під час повторного удару "Шахедами" по Харкову загинули троє водіїв ДСНС: двоє — на місці, один — у машині "швидкої допомоги".

Про це повідомив речник ДСНС Харківщини Євген Василенко.

За даними МВС, загинув 52-річний Владислав Логінов, 41-річний Володимир Матюшенко та 32-річний Сергій Байдалінов.

"РФ цілеспрямовано бʼє по рятувальниках". Стали відомі імена загиблих у Харкові водіїв ДСНС
Владислав Логінов. МВС

"РФ цілеспрямовано бʼє по рятувальниках". Стали відомі імена загиблих у Харкові водіїв ДСНС
Володимир Матюшенко. МВС

"РФ цілеспрямовано бʼє по рятувальниках". Стали відомі імена загиблих у Харкові водіїв ДСНС
Сергій Байдалінов. МВС

"Харківські рятувальники, яких сьогодні цинічно вбила Росія. Прицільно. Повторним ударом, коли вони рятували людей. Не бувши комбатантами, рятувальники були атаковані ворожими безпілотниками. РФ продовжує ігнорувати норми міжнародного права", — йдеться у повідомленні міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

За його даними, поранений працівник ДСНС — у тяжкому стані.

"РФ цілеспрямовано бʼє по рятувальниках". Стали відомі імена загиблих у Харкові водіїв ДСНС
Рятувальники на місці влучань по Харкову, 4 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

Троє загиблих водіїв ДСНС першими прибули на місце влучання та брали безпосередню участь у рятувальній операції, розповів речник ДСНС Харківщини Євген Василенко. Двоє з них загинули на місці, ще один помер у машині "швидкої допомоги".

"Коли рятувальники гасили пожежу та розбирали завали, росіяни завдали удару "Шахедом" по тому місцю, де вони перебували. Це досвідчені рятувальники, які гасили пожежі й рятували людей протягом двох років вторгнення", — зазначив Василенко.

Поранений рятувальник стояв неподалік від епіцентру влучання. За словами речника ДСНС Харківщини, він перебуває у лікарні в стабільному стані.

Що відомо про удари по Харківщині "Шахедами" вночі 4 квітня

Росія вночі 4 квітня атакувала Харківщину близько 20 "Шахедами": перші вибухи пролунали о 01:03, повторний — о 01:50. Зафіксували близько 12 влучань по місту, шість — в області.

Окрім трьох рятувальників, загинула 68-річна жителька 14-поверхового будинку, верхні поверхи якого пошкоджені після російського удару.

За останніми даними керівника ОВА Синєгубова, поранені щонайменше 12 людей, серед них — медсестра, поліцейський і рятувальник.

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