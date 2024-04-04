На Волині зменшилась площа підтоплень

Станом на 4 квітня на Волині залишаються підтопленими 6,4 тисячі гектарів. Вода ще утримується на сільськогосподарських угіддях у Ковельському та Камінь-Каширському районах.

Нині, у Камінь-Каширському районі підтопленими залишаються 4 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь, а в Ковельському — 2,4 тисячі гектарів, повідомили в Регіональному офісі водних ресурсів.

"У зв’язку з нестабільними погодними умовами на усіх річках басейнів Прип’яті та Західного Бугу вода швидко не сходить, а стоїть на місці", — зазначили фахівці.

Для відкачування надлишкових вод протягом доби працювали дев'ять насосних станцій: сім у Камінь-Каширському районі та дві у Ковельському.

Від початку 2024 року, станом на 18 березня, на півночі Волині насосні станції відкачали понад 15 мільйонів метрів кубічних води.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.