Від початку 2024 року, станом на 18 березня, на півночі Волині насосні станції відкачали понад 15 мільйонів метрів кубічних води.

Про це в коментарі Суспільному розповів заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в області Ростислав Кравчук. З його слів, наразі продовжують працювати 11 насосних станцій. Всього в області їх є 46.

Загалом, каже Ростислав Кравчук, зимово-весняний паводок на Волині йде на спад. Підтопленими залишаються 9 115 гектарів у Ковельському та Камінь-Каширському районах.

"Вже немає жодної господарської будівлі затопленої чи підтопленої. Максимальну їх кількість, понад 250 садиб, ми фіксували в середині лютого", — зазначив заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в області.

Річки теж пішли на спад, додав Ростислав Кравчук. Йдеться про Прип'ять, Стохід, Стир і Західний Буг.

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