Керівниця дитячого гуртка "Ремесло" у Здолбунові на Рівненщині Ірина Кухар обрізає дерева у міському гідропарку. З власної ініціативи робить це другий рік поспіль зранку. Ірина Кухар закінчила курси ландшафтного дизайну і в роботі з деревами використовує отримані знання.

Скільки дерев обрізала навесні та чому вирішила цим займатися, вона розповіла Суспільному.

У 2024 році жінка обрізала 34 яблуні, три вишні, чотири груші, три абрикоси, дві калини, шість дерев глоду. Загалом, понад 50 дерев.

Вона зазначила, що вивчала ландшафтний дизайн й чисткою дерев займається п'ять років, два з яких — у гідропарку.

"Я люблю природу, дерева, рослини. Я закінчила курси ландшафтного дизайнера. Я проживаю недалеко від гідропарку, завжди там прогулююся. Декілька років підряд у нас там не спалювали траву, як кажуть — природа сама себе відновлює, птахи насадили багато різних дерев", — поділилася Ірина Кухар.

Дерева виростають з рознесеного птахами насіння.

"У нас там з'явилося багато рослин, я вирішила їх трошки обчистити. Другий рік поспіль я виходжу навесні і їх підчищаю, минулого року вже був врожай. Це у мене замість ранкової пробіжки — обрізання дерев. Час від часу пишу у Facebook, щоб однодумці виходили. На жаль, цього року їх було небагато. За цей час підросли деякі дерева, там буде гарний яблуневий сад", — зазначила Ірина Кухар.

Вона додала, що працює у Центрі культури та дозвілля, веде гурток "Ремесло" для дітей і своїх вихованців також навчала виплітати декоративні верби:

"Діти сплели два дерева. Плануємо їх висаджувати у травні на клумбах центру культури".

Вихованці Ірини Кухар виплітають декоративні верби. Фото надала Ірина Кухар

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