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Вітамінні чаї: вихованці дитсадочка на Київщині долучилися до підтримки українських бійців
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Вітамінні чаї: вихованці дитсадочка на Київщині долучилися до підтримки українських бійців

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Діти та вихователька готують чаї для бійців ЗСУ
Діти дитсадочка та вихователька готують вітамінні чаї для бійців ЗСУ. Фото: Бучанська міська рада/Telegram

Громади Київщини продовжують підтримувати військових Збройних сил України. Наразі долучилися найменші жителі бучанського дитячого садочка.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба Бучанської міської ради.

Зазначається, що діти інклюзивної групи Бучанського дитячого садочка №1 "Сонячний" разом з вихователями та асистентом приєдналися до Всеукраїнської ініціативи "Приготуй вітамінний чай для захисників".

Вітамінні чаї: вихованці дитсадочка на Київщині долучилися до підтримки українських бійців
Діти дитсадочка та вихователька готують вітамінні чаї для бійців ЗСУ. Фото: Бучанська міська рада/Telegram

"Кожна дитина — це невичерпне джерело любові та доброти, і сьогодні вони довели, наскільки важливо та природньо допомагати іншим", — йдеться у повідомленні.

У міськраді поінформували, що дошкільнята разом з батьками принесли сухофрукти, горішки, запашні трави і ягоди. Вони приготували поживні смаколики та корисні пакетики чаїв для українських військових.

Також у громаді триває збір коштів на придбання безпілотників в межах проєкту "Бучанський дрон". Спільно із благодійним фондом "BRAVO UKRAINE" жителі збирають 4 мільйони гривень на закупівлю 150 дронів-каміказде для трьох бригад. Вдалося накопичити понад 3 млн. гривень.

Що відомо про допомогу жителів Київщини українським військовим

Бучанська громада на Київщині передала два автобуси і позашляховик для ЗСУ. Позашляховик Chevrolet та два автобуси Mercedes-Benz служитимуть 47-ій окремій мехбригаді. Коштом місцевого бюджету придбали 10 дронів Mavic 3. Їх передали воїнам у найгарячіші точки. На придбання дронів виділили 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Також громада передала п'ять дронів "Mavic" для прикордонників на передову. БпЛА поїхали на фронт до 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон", який нині базується на Харківсько-Куп'янському напрямку. Троє з закуплених дронів обладнані тепловізорами для роботи вночі.

Ще бучанці відправили гуманітарний вантаж для Збройних сил. Автомобільні шини, буржуйки та генератор поїхали на передову до підрозділів, де несуть службу жителі Бучі та Ворзеля.

Учні навчальних закладів Бучанської громади зібрали понад 1 мільйон 262 тисячі гривень для військових ЗСУ. Таку суму вдалося отримати на благодійних ярмарках "Зграя дронів". Кошти витратять на закупівлю дронів-камікадзе.

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