У Тернополі на вулиці Коновальця,11 електроопора впала на автомобіль. Це сталося близько 9 години. Про це розповіла речниця Патрульної поліції Ольга Пелих.

За її словами, водій автомобіля Opel не впорався з керуванням наїхав на електроопору. Через це електроопора впала на проїжджу частину, на машину й суттєво ускладнила рух транспорту.

У Тернополі електроопора впала на автомобіль. Суспільне Тернопіль

"Патрульні здійснювали регулювання дорожнього руху. Об'їзд був забезпечений вулицею Омеляна Польового. Водії, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути, враховуючи вказану інформацію", — каже Ольга Пелих.

У Тернополі електроопора впала на автомобіль. Суспільне Тернопіль

Водій не назвав свого імені, відмовився коментувати на камеру, але розповів, що сталося.

"Педаль газу не реагувала, машина почала набирати швидкість і її знесло", — сказав кермувальник.

На землі — лінії електропередач. Суспільне Тернопіль

"На водія склали патрульні склали протокол за статтею 124 кодексу України про адмінправопорушення. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження автомобільних доріг, дорожніх споруд чи іншого майна", — розповіла Ольга Пелих.

Стаття передбачає 850 гривень або штрафу позбавлення водійських прав до року.

Ольга Пелих. Суспільне Тернопіль

Ольга Пелих каже, патрульні проводили огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння даного водія автомобіля Opel.

"Показники — нульові. Це засвідчує, що водій не перебуває в стані алкогольного сп’яніння".

У Тернополі електроопора впала на автомобіль. Суспільне Тернопіль

Працівники міського РЕМу підняли електроопору.

Працівники міського РЕМу працюють на місці події. Суспільне Тернопіль

Начальник виробничого відділу КП "Тернопільміськсвітло" Роман Кріль каже, електроопора пошкоджена.

"Також пошкоджений кронштейн і один світильник точно, а другий світильник будемо оглядати. працюємо, щоб демонтувати повністю пошкоджену електроопору, встановити нову і відновити на вулиці світло до вечора. Оскільки це ДТП, то, швидше за все, відшкодовувати збитки буде страхова компанія".

Роман Кріль. Суспільне Тернопіль

На місце події привезли нову електроопору та встановили її.

Встановили нову електроопору. Суспільне Тернопіль

Нагадаємо, за 2023-2024 роки в Тернопільській області трапилася 31 дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої вивели з ладу чи повалили опори дорожнього освітлення.