У Тернополі електроопора впала на автомобіль

У Тернополі на вулиці Коновальця,11 електроопора впала на автомобіль. Це сталося близько 9 години. Про це розповіла речниця Патрульної поліції Ольга Пелих.
За її словами, водій автомобіля Opel не впорався з керуванням наїхав на електроопору. Через це електроопора впала на проїжджу частину, на машину й суттєво ускладнила рух транспорту.
"Патрульні здійснювали регулювання дорожнього руху. Об'їзд був забезпечений вулицею Омеляна Польового. Водії, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути, враховуючи вказану інформацію", — каже Ольга Пелих.
Водій не назвав свого імені, відмовився коментувати на камеру, але розповів, що сталося.
"Педаль газу не реагувала, машина почала набирати швидкість і її знесло", — сказав кермувальник.
"На водія склали патрульні склали протокол за статтею 124 кодексу України про адмінправопорушення. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження автомобільних доріг, дорожніх споруд чи іншого майна", — розповіла Ольга Пелих.
Стаття передбачає 850 гривень або штрафу позбавлення водійських прав до року.
Ольга Пелих каже, патрульні проводили огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння даного водія автомобіля Opel.
"Показники — нульові. Це засвідчує, що водій не перебуває в стані алкогольного сп’яніння".
Працівники міського РЕМу підняли електроопору.
Начальник виробничого відділу КП "Тернопільміськсвітло" Роман Кріль каже, електроопора пошкоджена.
"Також пошкоджений кронштейн і один світильник точно, а другий світильник будемо оглядати. працюємо, щоб демонтувати повністю пошкоджену електроопору, встановити нову і відновити на вулиці світло до вечора. Оскільки це ДТП, то, швидше за все, відшкодовувати збитки буде страхова компанія".
На місце події привезли нову електроопору та встановили її.
Нагадаємо, за 2023-2024 роки в Тернопільській області трапилася 31 дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої вивели з ладу чи повалили опори дорожнього освітлення.