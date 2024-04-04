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Чернівецькі прикордонники: від початку вторгнення біля кордону затримали майже 4700 людей
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Чернівецькі прикордонники: від початку вторгнення біля кордону затримали майже 4700 людей

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Прикордонник. Фото ілюстративне: Facebook/Держприкордонслужба України — Західний кордон

Від початку повномасштабного вторгнення на території Чернівецької та Івано-Франківської областей затримали майже 4 700 людей, які намагалися незаконно перетнути держкордон з Румунією та Молдовою.

Про це повідомили у Чернівецькому прикордонному загоні у відповідь на запит Суспільного.

Найчастіше порушників виявляли у межах міжнародних пунктів пропуску "Порубне" та "Мамалига". Водночас частину з них затримували повторно й притягували до адміністративної відповідальності.

Яка відповідальність

Якщо людину затримують під час спроби нелегального перетину кордону, на неї складуть адміністративний протокол. Для цього прикордонники мають право на адміністративне затримання людини на строк до трьох годин.

Або на три доби, якщо потрібно встановити особу людини чи з'ясувати обставини порушення. Це передбачено статтями 262 та 263 Кодексу України про адмінправопорушення.

Згідно з Кодексом, за спробу незаконного перетину кордону людину можуть оштрафувати на суму від 3400 до 8500 гривень або арештувати її на строк до 15 діб.

Якщо людина вчинила порушення повторно або перетнути кордон намагалася група людей, то штраф може становити від 8500 до 13600 гривень. Також може бути арешт на строк від 10 до 14 діб.

Що відомо про 31 прикордонний загін

  • Підрозділи 31 прикордонного загону імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича охороняють ділянку держкордону з Республікою Молдова та Румунією у межах Івано-Франківської та Чернівецької областей, йдеться на сайті Державної прикордонної служби України.
  • Так контролюють чотири прикордонні райони: Верховинський, Чернівецький, Вижницький, Дністровський.

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